Скотти Килмер отметил, что авто этой марки могут проехать более полумиллиона миль.

Известный автомеханик Скотти Килмер объяснил, почему он убежденный сторонник автомобилей, выпускаемых компанией Toyota. Он отметил, что надежность этих авто позволяет водителям экономить деньги в долгосрочной перспективе.

"Как механик я работал со множеством разных автомобилей за последние пять десятилетий и могу лично подтвердить качество Toyota. Надежность Toyota во многом связана с малым количеством механических неисправностей. Но вот что известно немногим. Приобретая Toyota, вы на самом деле сэкономите много денег по сравнению с другими марками", - отметил эксперт.

При этом он отметил, что автомобили Toyota, продаваемые в США, обычно проходят от 200 тысяч до 250 тысяч миль, а некоторые экземпляры - более полумиллиона миль.

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При регулярном техническом обслуживании, добавил он, один из автомобилистов проехал более 1,5 миллиона миль на своем пикапе Toyota Tacoma 2008 года выпуска, который используется для доставки лекарств.

Скотти также отметил, что многие автомобили, выпускаемые компанией Toyota, могут легко на одном двигателе и трансмиссии проехать миллион миль.

Ранее УНИАН писал, что автодилер Джеймс из Chops Garage показал, на какие авто не стоит тратить деньги и время.

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