Важно не только где, но и как лежат яйца.

Яйца можно найти дома почти у каждого человека, так как они очень часто используются в завтраках, салатах и десертах. Хранить яйца можно во многих местах - холодильнике, картонной коробке и даже обычной корзине при комнатной температуре.

Как пишет Ехргеѕѕ со ссылкой на экспертов Professionals Secrets, хотя нет единого правильного ответа относительно того, где именно их следует хранить, от этого зависит долговечность этих продуктов. Они посоветовали, как увеличить срок хранения яиц.

"Один день при комнатной температуре соответствует примерно четырем дням в холодильнике", - отмечают эксперты.

Видео дня

Также они советуют хранить яйца в оригинальной упаковке, которая "оптимизирована, чтобы яйца как можно лучше хранились во время транспортировки и хранения". Однако важно проконтролировать, чтобы каждое из них лежало широкой, закругленной стороной вверх для максимальной свежести.

"Воздушный карман яйца расположен на этом конце, и он не даст желтку со временем лопнуть и прилипнуть к скорлупе. Обычные яйца от крупного производителя хранятся не менее двух месяцев (66 дней), если вы храните их в картонной упаковке в холодильнике скругленной стороной вверх. Это может длиться на несколько недель дольше, чем срок годности, указанный на коробке", - объясняют кулинарные эксперты.

Советы по яйцам

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно варить яйца для идеального результата и что будет, если каждый день их.

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что к новогодним праздникам цены на яйца достигнут показателя прошлого года-около 75 грн за десять штук.

Вас также могут заинтересовать новости: