Их важно достать из холода за 30 минут до использования, иначе из-за внезапного изменения температуры может треснуть скорлупа

В среднем украинец потребляет около 270 яиц в год. Несмотря на такую популярность в мире все еще идут дискуссии об их хранении.

Как сообщает Mirror, в Британии яйца кур, которых вакцинировали против сальмонеллы, обозначают знаком британского льва. Их можно хранить вне холодильника, если на вашей кухне температура ниже 20C. Такой продукт можно будет сразу опускать в кроме для приготовления и безопасно есть сваренным всмятку или недоваренным.

Несмотря на это, по мнению экспертов, лучшее место для хранения яиц – это холодильник. Однако их важно достать за 30 минут до использования, иначе из-за внезапного изменения температуры может треснуть скорлупа, а в выпечке их вяжущие свойства будут ниже.

Видео дня

Агентство по пищевым стандартам рекомендует хранить целые яйца в сухом прохладном месте, лучше всего в холодильнике, пока вы их не используете. Также необходимо убедиться, что вы чередуете запасы, чтобы сначала использовать самые старые яйца и не использовать их после истечения срока их годности.

Хранить яйца в оригинальных коробках. Это предотвращает их повреждение, кроме того, дата "употребить до" четко обозначена.

В то же время эксперты рекомендуют избегать отсеков для яиц, встроенных в дверцу холодильника. Этот продукт лучше всего хранить в основной части холодильника - сзади на средней полке. Это связано с тем, что температура вашего холодильника остается самой низкой и стабильной в этой области, в отличие от дверцы холодильника, которая подвержена колебаниям температуры из-за регулярного открытия.

Доктор Стюарт Фарримонд также согласен с тем, что хранить яйца в дверце холодильника - совсем не лучшее место для них. По его словам, это может испортить яичные белки, когда они взболтаются. Кроме того, лучше держать их подальше от сырого мяса и продуктов с резким запахом - яичная скорлупа пористая.

Другие советы по яйцам

Ранее УНИАН рассказывал, что при выборе яиц стоит учитывать ряд важных нюансов. Вы будете удивлены узнав, какая категория яиц лучше.

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что к новогодним праздникам цены на яйца достигнут показателя прошлого года - около 75 грн за десять штук.

Вас также могут заинтересовать новости: