Диетологи выяснили, что самым полезным будет есть целые яйца, а не отдельно желток или белок.

Ученые никак не могут прийти к единому мнению по поводу полезности яиц. Одни говорят, что частое их употребление повышает уровень "плохого" хоестерина, а другие отмечают их питательную ценность.

Диетолог Кэтрин Дж. Андерсен опубликовала исследование, которое дает более широкий взгляд на влияние потребления яиц на питание здоровыми молодыми людьми, пишет Today. Большинство существующих исследовательских статей, оценивающих влияние яиц на здоровье, как правило рассматривают биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, воспалений, иммунитета и анемии по отдельности, а не все вместе.

Андерсен и ее коллеги провели более комплексное, клинически ориентированное исследование, в котором учитывались многие показатели здоровья, на которые врач обращал бы внимание во время простого медосмотра.

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"Это помогает получить полную картину последствий потребления яиц молодым здоровым населением с использованием стандартных, рутинных клинических биомаркеров", - прокомментировала специалист.

В исследовании сравнивали отказ от яиц, употребление трех яичных белков в день и трех целых яиц в день. Участники могли приготовить яйца по своему вкусу.

Андерсен обнаружила, что образцы крови показали значительное увеличение содержания холина, важного питательного вещества, содержащегося в яичных желтках, когда участники ежедневно ели цельные яйца. Потребление холина связано с увеличением уровня метаболита, известного как ТМАО, который связан с болезнями сердца. Но исследование Андерсен показало, что ТМАО не изменилось в этой группе, несмотря на увеличение уровня холина.

"Это своего рода лучший сценарий, - прокомментировала диетолог результаты. - Мы хотим иметь большое количество этого важного питательного вещества, но не увеличивать количество этого метаболита, который потенциально может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний".

Исследователи также не заметили каких-либо неблагоприятных изменений в воспалении или уровне холестерина в крови. Они также обнаружили, что употребление цельных яиц оказывает меньшее негативное влияние на маркеры, связанные с риском диабета, чем употребление яичных белков.

В целом, у участников была более высокая плотность питательных веществ в рационе при употреблении цельных яиц, а также более высокий гематокрит – показатель плотности эритроцитов в крови, который может быть снижен при анемии.

"То, что мы рассматривали широкий диапазон измерений, позволяет лучше оценить общий эффект от потребления яиц, который можно было ожидать. Думаю, это важно, потому что, если вы видите менее позитивное изменение одного маркера, вы можете увидеть, возможно, в контексте, полезные сдвиги и в других", - отметила специалист.

Польза яиц

Ученым уже давно известны полезные свойства яиц. Однако они все время спорят о том, как часто их можно есть. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Врачи говорят, что если человек ведет активный здоровый образ жизни, ежедневное употребление яиц не должно вызывать причин для беспокойства.

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