По оценкам аналитиков, возможный рост цен на любимый украинский продукт до конца года в Украине может составить 10-15%.

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что к новогодним праздникам цены на яйца достигнут показателя прошлого года – около 75 грн за десять штук. Об этом говорится в публикации УНИАН.

"Больше - вряд ли, поскольку дальнейший рост цен будет ограничиваться покупательной способностью населения", - поясняют в УКАБ.

При этом многие эксперты по-разному оценивают ожидаемый рост цен. Несмотря на кучу факторов, из-за которых стоимость яиц растет, эксперты не предвидят резких ценовых взлетов на популярный продукт, подобных прошлогодним.

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"Существенного роста цен на яйца, которое наблюдалось осенью прошлого года, мы не прогнозируем. По нашим оценкам, возможный рост цен до конца года составит 10-15%", - считает директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Эксперты и аналитики пояснили, что в этом году на стоимость яиц влияет, прежде всего, сезонный фактор.

"Домашняя птица существенно увеличивает яйценосность в теплые летние месяцы и существенно уменьшает - в холодные зимние. В промышленном производстве нет таких колебаний. Соответственно, и цена реагирует на изменение предложения", - пояснила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Кроме того, на цену влияет увеличение затрат на электроэнергию и топливо. Также, по мнению директора профильной ассоциации Сергея Карпенко, не обойдет конечную стоимость яиц и фактор перехода Нацбанка от фиксированного к гибкому курсу.

"Это уже привело к удорожанию валюты, за которую производители закупают суточный молодняк, кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и тому подобное. Дальнейший рост курса будет негативно влиять на себестоимость произведенной продукции", - подчеркнул он.

Прошлогоднее подорожание яиц в Украине

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине за 10 шт. составляла около 35 грн. Однако уже после начала полномасштабной войны России против Украины стоимость яиц превышала 70 гривень за десяток.

В сентябре этого года директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко спрогнозировал, что уже за несколько месяцев существенно подскочит цена куриных яиц на украинских полках в магазинах.

По его словам, рекордное подорожание продуктов в Украине наблюдалось во время первых четырех месяцев полномасштабного вторжения РФ. Сейчас цены растут в два-три раза меньше.

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