Скотти Килмер предположил, что владельцы подержанных электромобилей могут столкнуться с падением стоимости моделей.

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил владельцев пересмотреть плату за некоторые подержанные автомобили в 2024 году.

Эксперт сообщил, что подержанные электромобили имеют "большую неопределенность", а их стоимость резко падает по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями, пишет Daily Express.

Он предположил, что многие электромобили все еще "непроверены", а автомобилисты уже столкнулись с огромным падением цен.

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Всего несколько лет спустя владельцы потеряли почти две трети своих денег, что стало серьезным ударом для тех, у кого ограниченный бюджет.

Скотти опубликовал советы на своем канале YouTube, где он дает участникам дорожного движения ряд полезных приемов и советов.

Скотти сказал: "Во время пандемии цены на подержанные электромобили были безумными. Люди продавали бывшие в употреблении Tesla дороже, чем новые. Но так было не всегда".

Ведущий автомеханик рассказал, что пять лет назад клиент из Хьюстона купил подержанную Tesla Model S за 45 000 долларов США. Однако всего несколько лет назад автомобиль стоил более 122 000 долларов США, когда он был совершенно новым.

Скотти признал, что цена модели составила всего лишь одну треть от ее первоначальной стоимости, несмотря на то, что на ее счету было всего 15 000 миль.

Скотти добавил: "Сейчас цены повсюду. Как правило, цена на автомобили классически равна тем, которые хороши и служат долго, как автомобили Toyota, и имеют высокую стоимость при перепродаже. Но цены на непроверенные электромобили начинают падать. Они могут вернуться туда, где были пять лет назад. Вы можете заплатить одну треть от суммы, которую вы платите за новый. Так что от электромобилей больше всего нужно - больше неопределенности. Это заставляет меня думать, что большинство людей должны быть весьма неуверены, стоит ли им покупать электромобиль или нет".

Коллеги-автомобилисты быстро воспользовались комментариями, чтобы похвалить Скотти за совет, а некоторые предположили, что их поймали. Другие даже обещают никогда не владеть электромобилем, причем многие подчеркивают свою приверженность сжиганию топлива.

Советы Скотти Килмера

Ведущий автомеханик Скотти Килмер подчеркнул, что владельцы подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями могут "сэкономить тысячи", проверив сегодня один компонент в своих автомобилях.

Скотти предположил, что доливка масла или поддержание его выше определенной точки поможет обеспечить бесперебойную работу транспортных средств.

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