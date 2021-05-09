Все желающие, кто сделает там прививку вакциной от Pfizer-BioNTech, получат специальный "диплом вакцинированного в замке Бран".

В Замке Дракулы в Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Castelul Bran.

Все желающие, кто сделает там прививку вакциной от Pfizer-BioNTech, получат специальный "диплом вакцинированного в замке Бран". Прививаться в Замке Дракулы люди смогут каждые выходные в течение мая.

Однако Администрация подчеркнула, что доступ к центру вакцинации не предусматривает возможность также бесплатно посетить сам замок. В то же время все привитые смогут свободно посетить выставку средневековых инструментов пыток.

Напомним, Замок Бран вошел в историю как убежище главного вампира в истории мировой культуры. В своем романе его, в частности, описал Брэм Стокер. Древние предания гласят, что в замке также останавливался Влад Цепеш – реальный исторический герой, которого считают прототипом Дракулы.

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Автор: Денис Прядко