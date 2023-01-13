Денис Ковырзин отбывал срок в колонии строгого режима за убийство человека.

Во время торжественного открытия мемориальной доски ликвидированного в Украине "вагнеровца" из числа зэков в Саратове участники мероприятия пели "Скажу ворью без мата", пишет Русская служба BBC.

Денис Ковырзин отбывал срок в колонии строгого режима за убийство человека, когда его завербовали в "вагнеровцы". В апреле 2022 года Ковырзин был успешно ликвидирован.

Также журналисты узнали, что в прошлом – еще до тюрьмы – Ковырзин служил в Росгвардии и воевал в Чечне.

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Однако российская пропаганда сделала из него "героя-освободителя". И уже зимой власти Саратова установили ему и еще одному оккупанту Игорю Смирнову почетную доску в родной школе.

Школьники с георгиевскими ленточками принесли к стене корзины цветов и пропели куплет из песни "Я внук того солдата", в которой есть и такие строки: "Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, Цхинвали отстоявшего, Пальмиру и Донбасс". "Скажу ворью без мата, - старательно выводили дети, - что вороньем кружит…"

Признание в защиту "того солдата" актуализировали, пишет BBC: вместо "Ромки и Санька" из текста песни хор славил "Дениса, Игорька".

На митинге во дворе школы выступали чиновники и крепкие мужчины в камуфляже. Вспоминали "заслуги ребят при жизни", а областной депутат, бывший спецназовец и Герой России в краповом берете советовал школьникам "знать героев в лицо".

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Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

Кроме того, появилось фото новогоднего застолья самарских мобиков в ПТУ Макеевки, куда позже влупил HIMARS.

Российские террористы продолжают атаковать Соледар, не считаясь со своими потерями. Недавно в сеть слили видео одного из провальных штурмов "вагнеровцами" города, в результате – все ликвидированы.

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