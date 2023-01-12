С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 113 390 оккупантов.

На войне в Украине ликвидирован еще один российский мобик – танкист из Нижегородской области Алексей Чепко, в мирной жизни подрабатывавший тренером по хоккею в местной спортивной школе.

Чепко мобилизовали осенью 2022 года. Ранее он служил срочку в танковых войсках, мобилизовали россиянина по должности, пишет OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Судя по соцсетям оккупанта, он вел активный образ жизни, принимал участие во многих турнирах. Также Чепко вспоминал свою мертвую мать и показывал фото, вероятно, своей семьи.

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Перед смертью Чепко наследил – призвал уничтожать украинцев, выслеживая их по соцсетям, а еще критиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу за крайнее мягкосердечие по отношению к Украине.

"Я действительно не понимаю, почему мы не пускаем "Калибры" и "Кинжалы" в дома, где живут х*ляцкие телеграмщики по типу "Лачен пишет", "Гончаренко", "Стерненко"? … Хотя чего можно ожидать от нашего куколдского МО? Мы уже почти год ждем запусков по центрам принятия решений", - заявлял Чепко.

Потери России в Украине – актуальные данные

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

Кроме того, появилось фото новогоднего застолья самарских мобиков в ПТУ Макеевки, куда позже влупил HIMARS.

Российские террористы продолжают атаковать Соледар, не считаясь со своими потерями. Недавно в сеть слили видео одного из провальных штурмов "вагнеровцами" города, в результате – все ликвидированы.

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