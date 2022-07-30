Это произошло вчера на Столичном шоссе в Киеве.

В Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге для того, чтобы безопасно пропустить через нее маленьких пешеходов-утят.

Об этом информирует Патрульная полиция Киева в своем Facebook, разместив соответствующее видео.

"Это произошло вчера на Столичном шоссе в Киеве. Полицейские Валерий Удовиченко и Юрий Захарчук заметили на проезжей части стаю диких утят, которые не могли перейти дорогу. Для того, чтобы пернатые все-таки добрались до поля, инспекторы на минуту остановили живой поток автомобилей", - сказано в сообщении.

Там отметили, что стражи порядка своим примером показали, что творить добро - это просто.

Как сообщал УНИАН, в Киеве остановили движение автомобилей, чтобы стая утят перешла дорогу. Пернатые выбежали на оживленный проспект Лобановского как раз, когда транспорт стоял на светофоре. Один из мужчин начал останавливать ехавшие авто - чтобы утка с тремя десятками малых утят смогли добежать до обочины. Еще одной преградой для птиц стал бордюр, но в конце запрыгнуть удалось всем.

Вас также могут заинтересовать новости: