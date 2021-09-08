Мужчину вызволяли из заточения специалисты.

Турист из Одессы застрял в кабинке современного туалета в Днепре. Его вызволяли специалисты.

Об этом пишет ТСН.

Инцидент произошел в сквере Прибрежный. Одессит приехал в город на экскурсию. Зашел в туалет, а вот выйти из него уже не смог, потому что заклинило замок кабинки. Он пробыл в туалете около часа, пока не подоспела помощь.

"Причиной данной ситуации стал замок, который заклинил. Это первый случай за два года эксплуатации. Сейчас замок отремонтирован, санузел работает исправно. Суммарно турист пробыл в туалете чуть больше часа, однако никаких претензий или агрессии с его стороны не было", - сообщили пресс-службе Днепровского горсовета.

Читайте такжеРоссийская пенсионерка застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре (видео)Отмечается, что в туалете есть кнопка вызова экстренной помощи.

Как ранее сообщал УНИАН, женщина забежала в подъезд многоэтажки Харькова и справила нужду у входной двери, попав на видео. На отснятых кадрах видно, что нарушительница куда-то сильно спешила с несколькими пакетами, но у входа остановилась и присела. Через несколько секунд женщина встала и побежала дальше. Жильцов возмутило поведение женщины, и они обнародовали ее фото на дверях дома.

Автор: Анастасия Горбачева