Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс.

В Австралии сотни заключенных и работников исправительного учреждения были вынуждены переехать из-за нашествия мышей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс: мыши повредили электропровода, поэтому сейчас в тюрьме работают ремонтники.

Из-за этого четыре сотни заключенных и еще две сотни тюремщиков следующие 10 дней проведут в соседних исправительных учреждениях.

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Автор: Олег Давыгора