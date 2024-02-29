Проверь, а вдруг именно ты гений?

Эту головоломку может решить ограниченное количество людей с высоким IQ - надо найти странную букву за 11 секунд. Проверь, вдруг именно ты гений.

УНИАН предлагает изображение с нейтральным голубым фоном, на котором выразительным шрифтом рядом стоят буквы "щ" - однако одна из них чем-то отличается. Предупреждаем, такие оптические иллюзии требуют от мозга правильно различить очень похожие стимулы, поэтому в реальности задача будет сложнее, чем может показаться.

Такие изображения способны быстро и правильно считать люди с хорошей зрительной памятью и наблюдательностью. Если готовы протестировать себя, отбрасываем панику и волнение, ставим таймер, чтобы уложиться во время, и начинаем:

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На картинке 13 рядов с буквой "щ", найди среди них странную

Помним, подобные задачи нужны для того, чтобы натренировать собственные зрительные функции и внимательность. Поэтому если нужная буква не отыскалась, забываем об ограничении во времени и просто пытаемся выполнить квест. Советуем несколько минут просто смотреть на изображение, чтобы привык глаз. Далее нужное быстрее найдется.

Вот, где спряталась нужная буква

Советуем выполнять такие упражнения чаще. Можно решать их в компании с друзьями - это развлечение станет отличным дополнением совместных посиделок.

Оптические иллюзии для гениев

Предлагаем свежую подборку новых оптических иллюзий для гениев. В арсенале - сложное изображение с чайками, где следует найти лягушку за 7 секунд. Глаз путает однообразная серая палитра, поэтому закатайте рукава, вы можете вспотеть от этого умственного штурма.

Еще одна мощная головоломка - задачка с красными машинами. Они чем-то напоминают иллюзию с "ш" - там также объекты стоят в ряд и следует увидеть "странный". Под силу ли это вам - советуем убедиться.

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