Эту головоломку может решить ограниченное количество людей с высоким IQ - надо найти странную букву за 11 секунд. Проверь, вдруг именно ты гений.

УНИАН предлагает изображение с нейтральным голубым фоном, на котором выразительным шрифтом рядом стоят буквы "щ" - однако одна из них чем-то отличается. Предупреждаем, такие оптические иллюзии требуют от мозга правильно различить очень похожие стимулы, поэтому в реальности задача будет сложнее, чем может показаться.

Такие изображения способны быстро и правильно считать люди с хорошей зрительной памятью и наблюдательностью. Если готовы протестировать себя, отбрасываем панику и волнение, ставим таймер, чтобы уложиться во время, и начинаем:

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На картинке 13 рядов с буквой "щ", найди среди них странную

Где-то там спряталась наша буква "щ" / Коллаж УНИАН

Помним, подобные задачи нужны для того, чтобы натренировать собственные зрительные функции и внимательность. Поэтому если нужная буква не отыскалась, забываем об ограничении во времени и просто пытаемся выполнить квест. Советуем несколько минут просто смотреть на изображение, чтобы привык глаз. Далее нужное быстрее найдется.

Вот, где спряталась нужная буква

Мы расположили странную "щ" в 5 строке сверху - это "ш" / Коллаж УНИАН

Советуем выполнять такие упражнения чаще. Можно решать их в компании с друзьями - это развлечение станет отличным дополнением совместных посиделок.

Оптические иллюзии для гениев

Предлагаем свежую подборку новых оптических иллюзий для гениев. В арсенале - сложное изображение с чайками, где следует найти лягушку за 7 секунд. Глаз путает однообразная серая палитра, поэтому закатайте рукава, вы можете вспотеть от этого умственного штурма.

Еще одна мощная головоломка - задачка с красными машинами. Они чем-то напоминают иллюзию с "ш" - там также объекты стоят в ряд и следует увидеть "странный". Под силу ли это вам - советуем убедиться.

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