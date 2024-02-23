Чтобы справиться с задачей, стоит продумать личную стратегию.

В этой иллюзии только один из красных автомобилей отличается от остальных: вам нужен мощный IQ, чтобы точно определить, где спряталась та самая странная машина.

Среднее время, которое дается на эту головоломку - 14 секунд. Его должно хватить, если вы действительно внимательны. Однако советуем не быть самоуверенными и выбрать личную стратегию, чтобы справиться с удивительной задачей, которую подготовил УНИАН.

Предлагаем вам картинку, на которые вряд стоят, казалось бы, абсолютно одинаковые автомобили. Однако есть нюанс. Возможно, он заключается в различии в цвете обшивки, шинах, где-то на окнах, или же есть какая-то разница в дистанции - это следует заметить самостоятельно.

Видео дня

Итак, если готовы испытать собственные силы, ставим таймер (эта функция обычно доступна в большинстве телефонов), и начинаем.

Найди на картинке-иллюзии уникальную машину

Если легко не получается заметить "странное", можно приблизить изображение, чтобы увидеть разницу в машинах. Также по желанию можно не концентрироваться на времени - это как дополнительное осложнение. Просто попробуйте найти какое-нибудь различие.

Ответ на удивительную головоломку

Надеемся, вы справились с задачей. Но в случае проигрыша - это лишь повод тренироваться больше и ставить новые испытания собственной внимательности. Можно попробовать разгадать еще несколько изображений, может в них вам "улыбнется" удача.

Попробуй найти курицу среди цветов или лису у водопада

Чтобы испытать силы, предлагаем две разные "животные" головоломки: каждая отличается яркой гаммой цветов, из-за которых глазу легко выхватить не то, что нужно.

На первой головоломке следует найти лису у водопада за 7 секунд, а на второй увидеть курицу, спрятанную в тюльпанах, за 10 секунд.

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