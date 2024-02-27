Эта задачка может заставить вспотеть самых внимательных.

Эта новая оптическая иллюзия заставит вспотеть даже тех, кто считает себя чрезвычайно внимательным и привык щелкать подобные задачки, словно семечки.

Нужно найти на пейзажной картинке с чайками и камнями лягушку за 7 секунд. Но не принимайте этот вызов с насмешкой - изображение обманывает глаз монотонной палитрой и сочетанием четко очерченных контуров объектов и размытых.

Но и паниковать не следует: вдох-выдох, максимальная концентрация - если готовы, заглядываем ниже в головоломку УНИАН. Предупреждение: для эффективного выполнения квеста советуем не надеяться на интуицию, а поставить таймер со временем.

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Загадочное изображение морского пейзажа, найди нужное

Нашли, где спрятался наш "мистер лягушка"? У вас отличное зрение и острое внимание к деталям, если справились так легко.

Однако, если амфибию до сих пор не видно, советуем не ориентироваться на время и просто попытаться привыкнуть к однообразному серому цвету на изображении. Где-то после минуты глаз должен выхватить "главное".

Потерянная лягушка уселась справа

Помните, что во многом человек может натренировать способности. Это касается и момента с внимательностью. Советуем чаще проходить подобные задачки, а также привлекать к ним детей и друзей.

Головоломки на мощный IQ

Среди головоломок для гениев можно попробовать силы на задачке с машинами: эта иллюзия потребует от вас стратегии. Даем короткую подсказку уже здесь - объекты будут располагаться вряд и будут казаться одинаковыми - одна деталь выдаст "не то" авто.

Также есть еще одна пейзажная иллюзия, на которой центральное внимание привлекает водопад. Однако там среди чащи спряталась лисица - ваша задача, найти ее за 7 секунд.

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