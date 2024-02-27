Иллюзия с чайками обманывает глаз однообразной палитрой, но где-то там среди птиц спряталась лягушка / коллаж УНИАН, фото УНИАН, фото ua.depositphotos.com​​​​​

Эта новая оптическая иллюзия заставит вспотеть даже тех, кто считает себя чрезвычайно внимательным и привык щелкать подобные задачки, словно семечки.

Нужно найти на пейзажной картинке с чайками и камнями лягушку за 7 секунд. Но не принимайте этот вызов с насмешкой - изображение обманывает глаз монотонной палитрой и сочетанием четко очерченных контуров объектов и размытых.

Но и паниковать не следует: вдох-выдох, максимальная концентрация - если готовы, заглядываем ниже в головоломку УНИАН. Предупреждение: для эффективного выполнения квеста советуем не надеяться на интуицию, а поставить таймер со временем.

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Где "мистер лягушка" на этой картинке? / Коллаж УНИАН

Нашли, где спрятался наш "мистер лягушка"?  У вас отличное зрение и острое внимание к деталям, если справились так легко.

Однако, если амфибию до сих пор не видно, советуем не ориентироваться на время и просто попытаться привыкнуть к однообразному серому цвету на изображении. Где-то после минуты глаз должен выхватить "главное".

Потерянная лягушка уселась справа

Где была наша маленькая амфибия на самом деле / коллаж УНИАН

Помните, что во многом человек может натренировать способности. Это касается и момента с внимательностью. Советуем чаще проходить подобные задачки, а также привлекать к ним детей и друзей. 

Головоломки на мощный IQ

Среди головоломок для гениев можно попробовать силы на задачке с машинами: эта иллюзия потребует от вас стратегии. Даем короткую подсказку уже здесь - объекты будут располагаться вряд и будут казаться одинаковыми - одна деталь выдаст "не то" авто. 

Также есть еще одна пейзажная иллюзия, на которой центральное внимание привлекает водопад. Однако там среди чащи спряталась лисица - ваша задача, найти ее за 7 секунд.  

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