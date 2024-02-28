Попробуйте вовремя выполнить задание со звездочкой.

Обычные люди очень легко теряются среди большого количества одинаковых изображений, которые находятся рядом, и им очень трудно найти среди них то, что выделяется. На этом построены различные загадки для детей и взрослых и задания на внимательность, а также логику.

Люди же с высоким коэффициентом интеллекта (IQ) наоборот способны за считанные секунды разыскать на картинке какой-то уникальный элемент. Только настоящие интеллектуальные гиганты смогут среди кучи букв Л за 11 секунд найти букву П.

Поставленное задание можно считать со звездочкой, поскольку эти буквы очень между собой похожи. Это нужно осознать и настроиться на то, что стоит сконцентрировать максимальное внимание на том элементе, благодаря которому буквы можно отличить.

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Если уже поняли, о чем именно идет речь, - приступайте к работе.

Возможно, вы растерялись и не разыскали спрятанную букву, - не расстраивайтесь, а выдыхайте, передохните и повторите поиски. Стоит отметить, что свой мозг и внимательность можно "прокачать", но на это нужно тратить время.

Вот где была спрятана буква П - правильный ответ на оптическую иллюзию

Непростая головоломка для настоящих гурманов - проверьте себя

Среди большого числа разрезанных апельсинов нужно разыскать тот фрукт, который на самом деле является странным.

Уникум сможет справиться с головоломкой за 7 секунд. Чтобы вовремя осилить эту задачу, нужно вспомнить строение апельсина. Не опускайте руки, если с первого раза не смогли разыскать то, что хотели.

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