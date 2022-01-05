Это уже не первый "креативный" приговор одесского судьи.

Малиновский районный суд Одессы приговорил к прочтению детского романа Элинор Портер "Поллианна" обвиняемого в избиении человека.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В частности, судья Александр Гарский признал виновным 35-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) и рекомендовано прочитать роман американской писательница Элинор Портер "Поллианна", 1913 года.

В суде обвиняемый объяснил: 23 июня 2020 года его жена направилась в одну из школ Одессы для того, чтобы устроить в школу их ребенка. Через некоторое время она позвонила и сообщила, что ее автомобиль поцарапал какой-то человек, с которым у него произошел конфликт. Услышав в трубку крики посторонних людей и своих малолетних детей, мужчина быстро приехал на место происшествия, где увидел супругу и конфликтовавших с ней двух неизвестных.

Злоумышленник без всякого предупреждения подошел к одному из них и ударил его ладонью в лицо, от чего оппонент упал на землю и повредил локти.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемый имеет высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, работает директором частной фирмы, является отцом двоих детей (2013 и 2015 годов рождения).

Выясняя обстоятельства происшествия, Гарский установил: фигурант применил физическую силу почти инстинктивно, а конфликтная ситуация, в которую попала его супруга, - обычное человеческое недоразумение. При этом, сам обвиняемый считает, что некоторым людям можно объяснить свою позицию только с помощью силы. Судья счел такое поведение оскорбительным по отношению к другим людям и вредным для общества, в целом. Фигуранту рекомендовано обратить внимание на собственное отношение к жизни и уделить внимание своему интеллектуальному развитию. Ему рекомендовано прочесть вышеназванный роман, который хотя и является детским, но по содержанию подходит всем взрослым. В частности, в силу того, что, по мнению Гарского, это произведение способно научить взрослых радоваться мелочам, быть добрее и счастливее независимо от сложных жизненных обстоятельств.

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Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года судья Малиновского райсуда Одессы Александр Гарский приговорил двух фигурантов дела о воровстве к условному сроку, а также прочтению книг Марка Твена, Джека Лондона и стихов Тараса Шевченко. Это стало прецедентом в судебной практике Украины. В ноябре Гарский приговорил другого вора к условному сроку, а также - к прочтению произведения Льва Толстого и стихов Ивана Франко.