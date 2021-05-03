Этот игровой автомат производится с 1996 года.

Посетитель казино The Venetian в Лас-Вегасе выиграл почти три миллиона долларов млн в слот-машину Wheel Of Fortune.

Об этом сообщается в твите казино The Venetian.

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Этот игровой автомат производится с 1996 года.

«Поздравляем Роджера Л., который только что стал богаче на 2,9 миллиона долларов, играя в Wheel of Fortune!», — сообщается в твите казино The Venetian.

Слот-машина Wheel of Fortune — продукт британского производителя игорного оборудования International Game Technology.

По данным IGT, слот Wheel of Fortune впервые был представлен в 1996-м и с того времени эта игра принесла разным пользователям уже несколько миллионов долларов в джекпотах.

Megabucks — это классический игровой автомат компании IGT, который считается одним из видов лотереи в штате Невада. Этот слот входит в систему MegaJackpot, которая включает около 750 разных игровых автоматов в 136 казино на территории Невады.

Минимальная ставка в автомате составляет три монеты или $3, а самые крупные джекпоты доходили до $35 млн.

Что этому предшествовало

19 апреля 2021 года стало известно о том, что этот же игровой автомат принес джекпот размером $600 тыс. женщине, которая сделала ставку всего в $1,75.

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Автор: Елена Коваленко