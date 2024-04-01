Этот напиток наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами.

Уже давно известно, что для похудения не нужно голодать, а наоборот - есть вкусно и питательно. Опытный диетолог Кристин Карли поделилась лучшим рецептом смузи для похудения.

Как она написала в eat this, этот напиток наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами. Он не только поддерживает ваши цели по стройности, но и насыщает ваше тело необходимыми питательными веществами для оптимального здоровья.

"Как зарегистрированный диетолог, мой любимый смузи, который я рекомендую для похудения, включает шпинат, ягоды, протеиновый порошок и большое количество насыщенных клетчаткой семян. Этот смузи вкусный и невероятно питательный, обеспечивает хороший баланс белка, здоровых жиров и клетчатки, чтобы оставлять вас сытыми", - отмечает Кристин.

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Однако надо быть осторожными - на одну порцию 460 калорий, 12 г жира, 529 мг натрия, 37 г углеводов, 11 г клетчатки, 54 г белка. Чтобы приготовить чудо-напиток возьмите:

1 мерную ложку протеина;

½ стакана шпината;

1 стакан несладкого соевого молока;

½ стакана замороженных ягод;

½ чайной ложки семян чиа;

½ чайной ложки муки из семян льна;

½ чайной ложки конопляных сердцевин;

1 банан.

Все это надо перемешать до однородности в блендере. Густоту смузи регулируйте самостоятельно - можно добавить больше или меньше соевого молока. Если хочется сделать его более сладким, то используйте немного меда или стевии.

"Этот смузи наполнен основными витаминами, минералами и антиоксидантами благодаря таким ингредиентам, как шпинат, ягоды, льняная мука и семена чиа. Эти питательные вещества поддерживают общее состояние здоровья и могут помочь уменьшить риск хронических заболеваний", - отмечает диетолог.

Она рекомендует в процессе похудения сосредоточиться на двух питательных веществах - клетчатке и белке. Они повышают сытость и позволяют избежать лишних перекусов. Этот смузи богат клетчаткой, а протеиновый порошок и соевое молоко способствуют содержанию белка в смузи. Льняная мука и семена чиа в его составе являются богатыми источниками альфа-линоленовой кислоты, типа омега-3 жирной кислоты.

"Сочетание белка, клетчатки и здоровых жиров в этом смузи может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что полезно для общего здоровья и может быть особенно полезным для тех, кто страдает диабетом или инсулинорезистентностью. В целом этот смузи содержит полноценное сочетание питательных веществ, которые могут поддерживать ваше здоровье и благополучие. Кроме того, это вкусно", - подытожила Кристин.

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Хотя фрукты считаются здоровой пищей, некоторые из них не входят в список тех, которые помогают похудеть. По словам диетологов, фрукты содержат витамины, питательные вещества и клетчатку, необходимые для поддержания формы, но, как и любую другую пищу, фрукты следует есть в умеренных количествах.

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