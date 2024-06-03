Как только решите взяться за решение задачи, "включайте" на максимум внимательность.

Головоломки-загадки с подвохом для детей и взрослых могут помочь проработать внимательность и собранность.

Такое задание может заставить попотеть - следует среди сотни букв "Л" разыскать странную букву. Выполнение задания усложняет временной лимит - справиться надо всего за 10 секунд. Важно не сдаться сразу - после того, как вы впервые посмотрите на изображение, может показаться, что нереально среди кучи одинаковых букв разыскать ту, которая чем-то отличается от остальных. Но это не так - просто надо прищуриться и "включить" внимательность на максимум и не запаниковать.

Обращайте внимание на очень мелкие детали и мыслите логически, возможно, вы догадаетесь, какую букву могли назвать странной, тогда поиски значительно облегчатся, поскольку вы будете понимать, на что именно надо обращать внимание.

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Сейчас мы раскроем, какая же буква была названа странной. Странной среди "Л" была буква "П".

Уже опубликована сложная оптическая иллюзия - что надо сделать

Среди розовых фламинго, которых очень много на картинке-загадке, надо найти пеликана. На выполнение задания следует потратить только 8 секунд. Перед тем, как браться за поиски, вспомните, чем пеликан отличается от фламинго.

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