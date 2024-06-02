Чтобы вовремя справиться с заданием, надо вспомнить, чем пеликан отличается от фламинго.

Визуальные загадки на логику могут помочь "прокачать" способность быстро мыслить логически и обращать внимание на картинке на мелкие детали, которые остальные люди не могут заметить.

Создано такое свежее задание - следует разыскать среди большого количества розовых фламинго пеликана. Выполнить задание нужно за 8 секунд. Чтобы победить, в первую очередь, надо вспомнить главные признаки, по которым можно очень быстро отличить пеликана от фламинго.

Вспомните хотя бы одну деталь, которая, по вашему мнению, может помочь вам в поисках. Если вы это сделаете, ваши шансы на победу могут значительно возрасти. Во время поисков старайтесь не любоваться фламинго и не считать их.

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Теперь мы раскроем вам, где среди фламинго был пеликан, и по какой детали его легко было найти. У пеликана клюв не такой, как у фламинго, и, если обращать внимание именно на него, птицу можно было быстро разыскать. Пеликан был недалеко от левого верхнего угла изображения.

Опубликована хитрая оптическая иллюзия - что надо сделать

На изображении, в центре которого находится скала, нужно разыскать орла. На выполнение задания нужно потратить всего 8 секунд. Чтобы справиться с оптической загадкой вовремя, надо обращать внимание на мельчайшие детали.

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