Яйца являются хорошим источником нежирного белка, подчеркнула диетолог.

Люди, которые интересуются, как правильно жить в этом мире, нередко задаются вопросом, какое количество яиц можно есть в неделю, чтобы не навредить своему организму.

Ученые на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии представили результаты исследования, согласно которому употребление 12 яиц в неделю не имеет серьезного влияния на уровень холестерина по сравнению с употреблением двух или еще меньшего количества единиц этого продукта, говорится в материале MedicalNewsToday. Издание отметило, что для подтверждения результатов, полученных учеными, еще нужно провести дополнительные исследования.

Автор исследования, диетолог Келси Коста отмечает, что яйца - это хороший источник нежирного белка и многих важных микроэлементов, в том числе фосфора, селена, а также витаминов А, В2, В5, В12.

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"...результаты исследований по влиянию яиц на маркеры здоровья, в частности, уровень холестерина в сыворотке крови, резистентность к инсулину, окислительный стресс, воспаление..., на сегодня являются неоднозначными", - подчеркивает эксперт.

По словам диетолога, это может быть связано с тем, что состав яиц может меняться в зависимости от способа их производства. Коста подчеркивает, что на потенциальную пользу или вред яиц может повлиять способ их приготовления.

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Ранее журналисты узнали, с чем есть вареное яйцо или жареное на завтрак. Диетолог Санчи Тивари предупреждала, что из-за употребления этого продукта с хлебом в крови человека может повыситься уровень сахара. Эксперт посоветовала утром есть яйца с цельнозерновым крекером или просто с овощами, например, со сладким перцем или огурцом.

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