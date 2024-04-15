Для приготовления понадобится всего 5 ингредиентов.

Британский шеф-повар и автор статей Нигелла Лоусон воссоздал "лучший омлет", который она когда-либо ела во время отпуска на Корсике в Средиземном море.

Как пишет Ехргеѕѕ, Лоусон считает это блюдо лучшим для весенней поры. В оригинальном рецепте использовался мягкий острый сыр Броччио. Он готовится из овечьего молока и сыворотки на Корсике. Шеф-повар предлагает заменить его на обычных козий.

Чтобы приготовить этот необычный завтрак возьмите:

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яйца - 3 шт;

перец, морская соль;

сливочное масло - 15 г;

свежая мята - 4 веточки;

козий сыр - 100 г.

Яйца взбиваем с солью и перцем. Растопите масло на сковороде диаметром примерно 25 см. Далее добавьте измельченную мяту, оставив немного для посыпки готового блюда. Когда она зашипит на масле и станет ярко-зеленой, влейте яйца. Далее покрошите сыр и готовьте, поднимая омлет по бокам так, чтобы яйца стекали вниз на сковороду. Когда омлет будет выглядеть почти готовым, но все еще будет немного липким, сложите его трижды и посыпьте сверху остатками мяты.

Другие советы по завтраку

Несколько ранее Джейми Оливер поделился своим вариантом лучшего омлета. Сочетание яиц, тортильи и овощей с зеленью дадут вам много энергии.

Кроме того, Оливер раскрыл самые распространенные ошибки в приготовлении омлета.

"Кто-то добавляет молоко, кто-то добавляет сливки, но если вы правильно приготовили, вам ничего из этого не нужно", - отметил повар.

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