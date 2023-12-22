Рассказываем, как сделать омлет в микроволновке, если с утра некогда "возиться" с завтраком.

Омлет в микроволновке для детей и взрослых - идеальный вариант завтрака, ведь часто мы бежим на работу, не успеваем нормально собраться и даже поесть. УНИАН подскажет, как накормить себя и близких вкусным блюдом за пару минут.

Омлет в микроволновке в чашке - рецепт

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Сыр твердый - 20 г

Укроп свежий - 2 веточки

Соль - 1 щепотка

В миску вбить яйца, посолить и взбить вилкой. Всыпать тертый сыр и нарезанный укроп, перемешать. Перелить в чашку, которая подходит для микроволновки (без позолоты или металлических элементов), поставить в СВЧ-печь на 1-2 минуты при средней мощности. Вуаля - омлет в чашке в микроволновке готов.

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Омлет с молоком в микроволновке - рецепт

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Молоко - 40 мл

Колбаса полукопченая (или любая другая) - 60 г

Петрушка свежая - несколько веточек

Масло сливочное - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Яйца вбить в емкость, добавить теплое молоко, соль и перец, взбить венчиком или вилкой. Мелко нарезать колбасу, измельчить петрушку. Чашку для микроволновки смазать внутри сливочным маслом, переложить туда колбасу и петрушку, залить ингредиенты яичной смесью. Поставить в СВЧ-печь и не забыть, сколько готовить омлет в микроволновке - 3 минуты при мощности 800W.

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