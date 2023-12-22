Омлет в микроволновке для детей и взрослых - идеальный вариант завтрака, ведь часто мы бежим на работу, не успеваем нормально собраться и даже поесть. УНИАН подскажет, как накормить себя и близких вкусным блюдом за пару минут.
Омлет в микроволновке в чашке - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Сыр твердый - 20 г
- Укроп свежий - 2 веточки
- Соль - 1 щепотка
В миску вбить яйца, посолить и взбить вилкой. Всыпать тертый сыр и нарезанный укроп, перемешать. Перелить в чашку, которая подходит для микроволновки (без позолоты или металлических элементов), поставить в СВЧ-печь на 1-2 минуты при средней мощности. Вуаля - омлет в чашке в микроволновке готов.
Омлет с молоком в микроволновке - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 40 мл
- Колбаса полукопченая (или любая другая) - 60 г
- Петрушка свежая - несколько веточек
- Масло сливочное - 1 ч. ложка
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Яйца вбить в емкость, добавить теплое молоко, соль и перец, взбить венчиком или вилкой. Мелко нарезать колбасу, измельчить петрушку. Чашку для микроволновки смазать внутри сливочным маслом, переложить туда колбасу и петрушку, залить ингредиенты яичной смесью. Поставить в СВЧ-печь и не забыть, сколько готовить омлет в микроволновке - 3 минуты при мощности 800W.