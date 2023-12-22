Омлет в микроволновке в чашке - рецепт / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Омлет в микроволновке для детей и взрослых - идеальный вариант завтрака, ведь часто мы бежим на работу, не успеваем нормально собраться и даже поесть. УНИАН подскажет, как накормить себя и близких вкусным блюдом за пару минут.

Омлет в микроволновке в чашке - рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт.
  • Сыр твердый - 20 г
  • Укроп свежий - 2 веточки
  • Соль - 1 щепотка

В миску вбить яйца, посолить и взбить вилкой. Всыпать тертый сыр и нарезанный укроп, перемешать. Перелить в чашку, которая подходит для микроволновки (без позолоты или металлических элементов), поставить в СВЧ-печь на 1-2 минуты при средней мощности. Вуаля - омлет в чашке в микроволновке готов.

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Омлет с молоком в микроволновке - рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 40 мл
  • Колбаса полукопченая (или любая другая) - 60 г
  • Петрушка свежая - несколько веточек
  • Масло сливочное - 1 ч. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Яйца вбить в емкость, добавить теплое молоко, соль и перец, взбить венчиком или вилкой. Мелко нарезать колбасу, измельчить петрушку. Чашку для микроволновки смазать внутри сливочным маслом, переложить туда колбасу и петрушку, залить ингредиенты яичной смесью. Поставить в СВЧ-печь и не забыть, сколько готовить омлет в микроволновке - 3 минуты при мощности 800W.

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