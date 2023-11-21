Сочетание яиц, тортильи и овощей с зеленью даст вам много энергии.

Омлеты по праву считаются самой лучшей утренняя еда из яиц. Добавление различных ингредиентов делает это блюдо идеальным вариантом для дороги.

"Это очень вкусное блюдо содержит источник белка, который способствует восстановлению мышц, поэтому идеально подходит для посетителей утреннего спортзала. Завершите соусом чили, чтобы по-настоящему разбудить ваши вкусовые рецепторы", - цитирует Express известного шеф-повара Джейми Оливера.

Чтобы приготовить такой омлет надо взять:

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яйца - 2 шт.;

оливковое масло;

чеддер - 10 г;

тортилья - 1 шт.;

базилик;

соус чили;

помидоры - 100 г;

руккола - 30 г.

Разбейте два больших яйца в миску, слегка приправьте солью и перцем. Затем взбейте их вилкой до однородной массы. Смажьте сковороду небольшим количеством масла и вылейте яйца на сковороду. Когда омлет будет почти готов, надо натереть сверху сыр, чтобы он расплавился. После этого - доставайте. Тортилью положите на сковороду и прогрейте с двух сторон.

На эту лепешку выложите омлет, далее базилик и полейте все соусом. Затем выложите нарезанные помидоры и посыпьте рукколой. Лепешку вместе с омлетом сверните как шаурму или рулет. Так ее будет проще есть, когда придет время.

Другие кулинарные советы

Джейми Оливер недавно раскрыл самые распространенные ошибки в приготовлении омлета. Шеф-повар Блюменталь поделился экспертной формулой, как варить яйца.

Также УНИАН рассказывал, что добавить в омлет для пышности.

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