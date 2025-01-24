Картофель многие не едят из-за того, что якобы в нем нет никаких полезных веществ, но это не так.

С каждым годом все больше и больше людей старается перейти на правильное питание, отказаться от фастфуда, газированных напитков и других вредных продуктов. Одним из них считается картофель, якобы он делает нас толстыми и нездоровыми при отсутствии каких-либо полезных веществ.

Но новые исследования показывают, что это неправда, пишет Mirror. На самом деле, как оказалось, картофель является суперфудом, насыщенным важнейшими питательными веществами — витаминами, минералами и клетчаткой, полезной для кишечника.

В исследовании говорится, что, чистя и обжаривая картофель, люди лишают себя питательных веществ, содержащихся в кожуре. Это касается и сложных углеводов, которые дают нам энергию, а также витамина С, тиамина (витамина B1) и калия.

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Другие новости о картофеле

Ранее УНИАН сообщал, можно ли есть сырую картошку. В сыром картофеле действительно больше витамина С, чем в вареном (при варке содержание витамина С уменьшается на 62%). Сырой картофель среднего размера содержит примерно 16 граммов витамина С. Однако есть нюанс.

Кроме того, было названо лучшее место для хранения картофеля. Он, как правило, имеет длительный срок хранения. При этом большинство людей хранят его в ящике, в темном и прохладном месте, потому что это должно предотвратить порчу и прорастание овоща. Однако есть место гораздо лучше.

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