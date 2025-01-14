Этот популярный овощ содержит большое количество витамина С.

В продуктовом отделе есть множество продуктов, которые обладают прекрасным вкусом и полезны для здоровья, если употреблять их в сыром виде: от яблок и черники до моркови и болгарского перца. Некоторые утверждают, что картофель тоже относится к этой категории.

"Картофель - один из самых универсальных продуктов на Земле", - рассказал USA Today дипломированный диетолог Мика Сива. "Хотя некоторые люди рассказывают о пользе употребления сырого картофеля, я не рекомендую этого делать".

Почему некоторые люди едят сырой картофель

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В сыром картофеле действительно больше витамина С, чем в вареном, говорит Шелли Боллс, дипломированный диетолог и специалист по питанию из Consumer Health Digest.

"При варке картофеля содержание витамина С уменьшается на 62%", - добавляет она. "При запекании картофеля содержание витамина С снижается на 35% из-за термической деградации".

Сырой картофель среднего размера содержит примерно 16 граммов витамина С, согласно базе данных продуктов питания Министерства сельского хозяйства США.

Для справки, рекомендуемая суточная норма витамина С составляет 90 миллиграммов для мужчин, 75 мг для женщин и 120 для беременных. Однако есть множество продуктов с гораздо более высоким содержанием витамина С: 100-граммовая порция капусты содержит около 93 мг, средний киви - около 56 мг, а брокколи - около 51 мг.

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