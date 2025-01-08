Многие люди хранят популярный овощ в неправильных местах.

Картофель является основным кухонным продуктом, который многие люди готовят ежедневно, но новые исследования показывают, что мы храним картофель не в том месте, чтобы сохранить его свежим. Об этом пишет Express.

Картофель, как правило, имеет длительный срок хранения. При этом большинство людей хранят его в ящике, поскольку "темное и прохладное место" на кухне предотвратит порчу и прорастание овоща.

Однако оказалось, что лучшее место для сохранения свежего картофеля - это холодильник. Это сохранит его свежим втрое дольше, чем если положить его в ящик.

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"В течение многих лет эксперты предостерегали от хранения картофеля в холодильниках, поскольку считалось, что это приведет к тому, что корнеплоды позеленеют и испортятся, но теперь Агентство пищевых стандартов (FSA) сообщило, что холодильник является самым оптимальным местом для хранения картофеля", - говорится в статье.

По данным Love Food Hate Waste, национального отдела утилизации пищевых отходов Великобритании, домашние хозяйства Великобритании выбрасывают 180 000 тонн свежего картофеля ежегодно из-за преждевременной порчи:

"Мы рекомендуем хранить его в холодильнике при температуре ниже 5 градусов. Это сохранит его свежим втрое дольше".

Другие советы по хранению продуктов

Ранее УНИАН сообщал, как долго хранить авокадо свежим. Этот способ позволит продлить "жизнь" фрукта до 30 дней.

Шеф-повар и основательница The Cross Legacy Эми Линн Кросс советует хорошо вымыть авокадо, высушить и положить в герметичный контейнер. Для мытья следует использовать ее "секретный эликсир" из холодной воды и 5% дистиллированного белого уксуса.