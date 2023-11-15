Проверьте свои силы прямо сейчас.

Поиск скрытых предметов и объектов на фото - одно из самых любимых занятий ярых фанатов оптических иллюзий. УНИАН предлагает решить новую.

На фотографии ниже вы можете увидеть яркую клумбу, украшенную огромной статуей быка. Среди всех этих ярких цветов спрятался белый кот. Вам надо попытаться найти его всего за 6 секунд.

Готовы принять вызов? Тогда установите таймер на своем телефоне и начинайте!

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Эта оптическая иллюзия на самом деле не из легких, поэтому вам придется задействовать максимум своей наблюдательности и внимательности к деталям.

Если не сможете справиться, то не унывайте, а попробуйте потренироваться на более легких иллюзиях. Проверить свой ответ вы сможете ниже.

Где же спрятался кот?

Найти пушистого можно неподалеку от цветочного быка - в левой части фотографии. Мы выделили его на снимке для удобства.

Другие интересные оптические иллюзии:

Ранее мы уже публиковали интересную оптическую иллюзию с цветами. Вам надо будет найти на фотографии цветочного поля голубя. На поиск отведено всего 5 секунд.

Также попробуйте отыскать на другой фотографии маленького ежика. Животное спряталось от людей среди груды поваленных деревьев в лесу. Удастся ли вам его найти?

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