Для этого надо будет задействовать всю свою внимательность.

Оптические иллюзии и головоломки помогают не только проверить собственную наблюдательность и уровень внимательности к деталям, но и неплохо тренируют мозг.

УНИАН подготовил интересную иллюзию, на которой можно увидеть огромное поле тюльпанов. В левом углу мужчина делает снимок ярких цветов. На первый взгляд, больше никого на фото нет. Однако это не так.

На этом фото спрятался обычный серый голубь. Вам необходимо найти его всего за 5 секунд. Готовы? Тогда установите таймер и начинайте!

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Не успели найти голубя за определенное время? Не волнуйтесь и продолжайте поиск. Подсказка: попробуйте более внимательно присмотреться к цветочным луковицам.

Ниже мы опубликуем правильный ответ, чтобы вы могли проверить себя.

Решение:

Голубь действительно искусно спрятался от глаз - вы можете найти его в левом нижнем углу фотографии.

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Ранее УНИАН публиковал рисунок венгерского художника Гергея Дудаша, известного своими головоломками. Вам надо найти панду среди забавных снеговиков всего за 5 секунд.

Также попробуйте испытать свои силы в решении более сложной оптической иллюзии. На этот раз перед вами будет снимок, на котором спрятался воробей. На поиск выделено всего 11 секунд.

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