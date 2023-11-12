Ключевой подсказкой будет мордочка ежика, которая отличается по цвету.

Оптические иллюзии не только могут вас развлечь, но еще и очень полезны, ведь они помогают нам тренировать наш мозг.

В этой новой оптической иллюзии вам нужно найти ежа среди деревьев на фоне леса за 5 секунд.

Если вам это удастся, значит у вас острое зрение и хорошее внимание. Однако заметить ежика будет непросто, ведь он похож по цвету на ветви деревьев, между которыми искусно прячется.

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Чтобы решить эту головоломку, вам нужно терпение и бдительность, чтобы рассмотреть каждый сегмент изображения.

Ключевой подсказкой будет мордочка ежика, которая отличается по цвету.

Если вам не удалось найти животное, то вот подсказка - посмотрите в центр изображения. Ежик выглядит из-за поваленного дерева.

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