Оптические иллюзии не только могут вас развлечь, но еще и очень полезны, ведь они помогают нам тренировать наш мозг.
В этой новой оптической иллюзии вам нужно найти ежа среди деревьев на фоне леса за 5 секунд.
Если вам это удастся, значит у вас острое зрение и хорошее внимание. Однако заметить ежика будет непросто, ведь он похож по цвету на ветви деревьев, между которыми искусно прячется.
Чтобы решить эту головоломку, вам нужно терпение и бдительность, чтобы рассмотреть каждый сегмент изображения.
Ключевой подсказкой будет мордочка ежика, которая отличается по цвету.
Если вам не удалось найти животное, то вот подсказка - посмотрите в центр изображения. Ежик выглядит из-за поваленного дерева.
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