'Октябрьская теория': психолог объяснил, как изменить жизнь сейчас

Эксперты говорят, что менять жизнь надо постепенно, и к моменту, когда другие только начнут свои новогодние планы, вы уже будете праздновать свои успехи.

Октябрь часто ассоциируется с переходным периодом: листья меняют цвет, дни становятся короче, а ощущение завершения года становится сильнее. Это послужило вдохновением для "октябрьской теории" - мотивационной тенденции, которая призывает использовать последние три месяца года для личных изменений к лучшему.

Как отмечает психолог Энн-Мари Алькантара в The Wall Street Journal, люди "переосмысливают свой подход к последним трем месяцам", рассматривая это время как возможность для перезагрузки и достижения целей, подготавливая себя к новому году. Даже если октябрь уже почти позади, еще не поздно начать - все зависит от вашего желания.

Вот как воспользоваться "октябрьской теорией", чтобы помочь достичь своих целей до 2025 года:

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1. Октябрь: Оцените свою жизнь

Как объясняет Мэйси Морган в TODAY.com, октябрь приносит чувство тревоги и мотивации, подобно началу нового года. "Люди размышляют о достижениях и невыполненных целях", - говорит она. Такой стресс, известный как эвстресс или "хороший стресс", может быть полезным, поскольку он мотивирует и заряжает энергией.

Для начала, оцените свои ощущения: что вас беспокоит относительно конца года? Есть ли цели, которых вы стремились достичь, но отложили? Запишите все, что приходит на ум, не осуждая себя.

2. Ноябрь: Поставьте новые цели

После анализа в октябре, ноябрь - это время вдохнуть жизнь в свои старые мечты и планы. Превратите их в "разумные цели" по методу SMART (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и привязанные ко времени).

Например, если у вас была цель похудеть, превратите это в конкретный план: сколько килограммов вы хотите потерять, как будете измерять свой прогресс и в какие сроки планируете это сделать.

3. Декабрь: Сделайте свои цели привычкой

Создание привычки требует времени - не только 21 день, как часто считают, а до 66 дней в среднем, согласно исследованию. Однако не стоит разочаровываться, если изменения не происходят мгновенно. Шаг за шагом работайте над своими целями ежедневно, и к Новому году вы уже увидите свой прогресс.

Помните, что изменения - это процесс, который требует времени и терпения. Работайте постепенно, и к моменту, когда другие только начнут свои новогодние планы, вы уже будете праздновать свои успехи.

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