Вазоны не только поглощают углекислый газ и высвобождают кислород, но и могут эффективно удалять летучие органические соединения.

Принято считать, что комнатные растения улучшают качество воздуха в помещении, ведь они высвобождают кислород и впитывают углекислый газ. По поводу этого были проведены исследования, которые подтвердили этот вывод. Однако садовод и эксперт по комнатным растениям Джастин Хэнкок советует надеяться не только на цветы желающим иметь чистый воздух в комнате, пишет Better Homes & Gardens.

Издание рассказало, что идея о том, что растения обладают очистительной способностью, происходит от исследования 1989 года, проведенного NASA, которое показало, что определенные растения удаляли загрязнители из воздуха в помещении. Однако всё не так просто, и нельзя однозначно утверждать, что комнатная зелень действительно эффективно очищает воздух.

Что касается исследования NASA, то оно показало, что растения улучшают качество воздуха в замкнутых помещениях. Они не только поглощают углекислый газ и высвобождают кислород во время фотосинтеза, но и могут эффективно удалять летучие органические соединения (ЛОС) из воздуха: формальдегид, бензол, трихлорэтилен.

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Однако издание отмечает, что результаты исследования касаются только герметичных помещений. Технически растения действительно удаляют грязь из воздуха, но вы, пожалуй, не заметите существенной разницы в качестве воздуха в доме, если у вас много растений и если у вас их нет, говорит Хэнкок.

"Мы не живём в герметичных камерах - независимо от того, насколько энергоэффективными являются наши дома и офисы, и в реальной среде естественное движение воздуха означает, что любые присутствующие ЛОС распространяются по зданию и постоянно высвобождаются. Поэтому, хотя комнатные растения способны забирать загрязняющие вещества из воздуха, их количество, которое удаляет отдельное растение, незначительно", - пояснил садовник.

Впрочем, он назвал другие веские причины поставить комнатные растения в помещении.

Уменьшение стресса и волнения

Вы, наверное, чувствуете себя спокойнее на свежем воздухе. Можете воспроизвести это ощущение в комнате с помощью цветов. Хэнкок ссылается на исследование, которое показало, что комнатные растения могут уменьшить физический и психологический стресс.

Улучшение настроения

Комнатные растения в доме положительно влияют на общее настроение. Природные микроорганизмы в почве выделяют химические вещества, которые повышают уровень эндорфинов и серотонина, благодаря чему мы чувствуем себя счастливее, утверждает Хэнкок.

Сохранение физического здоровья

Исследования также показали, что комнатные растения могут оказывать положительное влияние на наше физическое здоровье. Согласно нескольким скандинавским исследованиям, "комнатные растения в офисе могут уменьшить такие физические симптомы, как головная боль, кашель и боль в горле", рассказал Хэнкок.

Влияние на когнитивные способности

Исследования показывают, что комнатные растения могут повысить творческие способности, навыки решения проблем, память, концентрацию, общую производительность.

Повышение самооценки

Поскольку уход за комнатными растениями полностью зависит от нас, успешное их выращивание может помочь нам чувствовать себя лучше, считает Хэнкок.

Ранее УНИАН рассказывал о 9 вазонах, которые могут расти в комнате без окон. Хотя ни одно растение не может выжить без света в течение длительного периода, однако многие разновидности могут процветать в условиях слабого освещения или в комнатах с искусственным светом.

К таким растениям относятся филодендрон, драцена, замеокулькас и др.

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