Такие растения можно поставить в ванной или в офисе.

Если вы работаете в офисе без окон или у вас дома есть комната без окон, вы можете задаться вопросом, есть ли смысл ставить комнатные растения в помещении без естественного света. И хотя ни одно растение не может выжить без света в течение длительного периода времени, однако, как пишет портал MarthaStewart, многие разновидности могут процветать в условиях слабого освещения или в комнатах с искусственным светом.

1. Филодендрон

"Известно, что филодендроны хорошо себя чувствуют в условиях слабого освещения", — говорит автор книг по садоводству Энид Оффолтер. Они бывают самых разных форм и размеров. Вы можете направить вьющиеся растения вверх, чтобы они занимали больше вертикального пространства, или вы можете выращивать компактные вазоны". Однако помните, что филодендроны ядовиты для домашних животных.

2. Драцена

Эти растения могут хорошо расти в комнате без окон, они также терпимы к редкому поливу.

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"Пространство без окон не означает, что растения будут получать нулевой свет", — говорит садовод Лора Айриш-Хэнсон. "В большинстве офисов верхнее освещение включено не менее восьми часов в день. Растения воспринимают этот свет, и некоторые виды растений будут прекрасно расти при таком количестве искусственного света".

3. Замеокулькас

Это растение известно тем, что не требует особого ухода, обходится минимальным освещением и поливом.

"Я знаю людей, которые выращивают их в полностью темных помещениях". Хотя рост будет медленнее, эти растения все равно будут процветать в условиях слабого освещения", - говорит Оффолтер.

4. Эпипремнум

"Они адаптируются к слабому освещению, редкому поливу и могут расти с небольшим внесением удобрений на протяжении всей своей жизни", — добавляет Офолтер.

Помимо того, что они неприхотливы, эти стелющиеся растения могут помочь в декоре комнаты. "У растений длинные стебли, которые можно подвесить с помощью настенных крючков", — говорит Айриш-Хэнсон. "Попробуйте обвести стебель вокруг небольшой фотографии, чтобы добавить живую рамку к настенным украшениям".

5. Бромелиевые

В этом семействе много растений, но чаще всего в качестве комнатных растений выращивают Vriesea и Guzmania. Оба вида с яркими цветами и необычной формой. Из-за своей естественной среды обитания (под многоярусным пологом густой растительности) эти растения привыкли расти в условиях слабого освещения. Они идеально подходят для выращивания в ванной комнате без окон или в офисе.

6. Спатифиллум / Мирная лилия

"Я видела, как спатифиллумы прекрасно себя чувствуют только при офисном освещении", — говорит автор книг по садоводству Лиза Элдред Стейнкопф. Однако обратите внимание: они токсичны для домашних животных.

7. Монстера

"Если вы хотите еще больше расширить свои возможности, в наши дни выпускают много небольших светильников для выращивания, которые можно просто установить или повесить над растением как лампу, и тогда вы легко сможете вырастить монстеру", — говорит Оффолтер.

8. Растение-паук / Хлорофитум

Эти растения, произрастающие в некоторых частях Африки, быстро растут и могут неплохо себя чувствовать в условиях слабого освещения в темной комнате без окон.

9. Китайское вечнозеленое растение / Аглаонема

Известные своей выносливостью, эти растения не требуют большого количества естественного света для своего роста. Они могут расти медленно, поэтому в комнате без окон может быть полезно использовать лампы для выращивания растений.

Ранее садовод рассказала о нюансах ухода за спатифиллумом, в частности, посоветовала правильное удобрение.

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