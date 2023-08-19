Если хотите проверить уровень своего творческого IQ (коэффициент интеллекта) и наблюдательность - попробуйте прямо сейчас справиться с оптической иллюзией, на которой надо за 5 секунд найти зеркало.
Эта головоломка невероятно сложна, вам понадобится острое зрение и сильное внимание к деталям, пишет jagranjosh.com. Старайтесь сконцентрироваться именно на поисках зеркала, и тогда у вас все должно удаться.
Издание отметило, что 99% людей, которые пытались найти зеркало на этой картинке, не справились с заданием за 5 секунд.
"Этот вызов иллюзии может доказать, что вы один из 1% лучших гениев с самым острым зрением, сильным вниманием к деталям и исключительной наблюдательностью", - отмечается в статье.
Если вдруг вы не смогли справиться с задачей за 5 секунд - не переживайте, дайте себе немного больше времени. Потом все равно станет известно, где же "спрятали" зеркало.
Вот где то, что вам нужно было найти
Интересная новость о головоломках - что сообщалось ранее
УНИАН ранее опубликовал очень яркую и сложную головоломку, на которой изображены змеи.
Среди 12 нарисованных животных нужно было найти то, которое самое ядовитое. Справиться с заданием нужно было за 5 секунд. Стоит отметить, что на картинке есть очень незаметный признак, который может свидетельствовать, что конкретная змея самая ядовитая.