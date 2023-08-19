На оптической иллюзии только гении смогут за несколько секунд найти зеркало / коллаж УНИАН с фото pixabay.com

Если хотите проверить уровень своего творческого IQ (коэффициент интеллекта) и наблюдательность - попробуйте прямо сейчас справиться с оптической иллюзией, на которой надо за 5 секунд найти зеркало.

Эта головоломка невероятно сложна, вам понадобится острое зрение и сильное внимание к деталям, пишет jagranjosh.com. Старайтесь сконцентрироваться именно на поисках зеркала, и тогда у вас все должно удаться.

Издание отметило, что 99% людей, которые пытались найти зеркало на этой картинке, не справились с заданием за 5 секунд.

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"Этот вызов иллюзии может доказать, что вы один из 1% лучших гениев с самым острым зрением, сильным вниманием к деталям и исключительной наблюдательностью", - отмечается в статье.

На оптической иллюзии только гении смогут найти зеркало за несколько секунд / jagranjosh.com

Если вдруг вы не смогли справиться с задачей за 5 секунд - не переживайте, дайте себе немного больше времени. Потом все равно станет известно, где же "спрятали" зеркало.

Вот где то, что вам нужно было найти

На оптической иллюзии только гении смогут за несколько секунд найти зеркало / фото jagranjosh.com

Интересная новость о головоломках - что сообщалось ранее

УНИАН ранее опубликовал очень яркую и сложную головоломку, на которой изображены змеи

Среди 12 нарисованных животных нужно было найти то, которое самое ядовитое. Справиться с заданием нужно было за 5 секунд. Стоит отметить, что на картинке есть очень незаметный признак, который может свидетельствовать, что конкретная змея самая ядовитая.

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