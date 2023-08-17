Если вам не удастся справиться с задачей за указанное время, не расстраивайтесь, - она действительно сложная.

Если хотите проверить свою внимательность или решили поработать над тем, чтобы стать внимательнее, тогда самое время подумать над головоломкой со змеями.

Эта головоломка очень сложная - нужна будет не только внимательность, но и способность логически мыслить. На рисунке вам нужно найти, под каким именно номером "притаилась" самая ядовитая змея. Если вам удастся сделать это за 5 секунд, - тогда вы настоящий гений.

Не переживайте, если за 5 секунд не успели найти животное. Эта задача действительно сложная. Просто сконцентрируйтесь и продолжайте поиски до тех пор, пока не найдете самую опасную змею.

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Если вдруг по каким-то причинам вы не смогли найти такое животное - мы покажем вам, где именно оно "притаилось".

Правильный ответ вот на этом рисунке

Как видите, на рисунке под номером 10 можно увидеть каплю, которая и символизирует то, что именно эта змея самая ядовитая.

Интересные новости о головоломках - что уже сообщалось

Ранее УНИАН опубликовал оригинальную головоломку, на которой были изображены 12 уточек.

Среди этих животных нужно было найти только четыре уникальных. Стоит отметить, что лишь гении могут справиться с этой очень сложной задачей за четыре секунды.

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