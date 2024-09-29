В некоторых случаях вы сами провоцируете их на такое поведение.

Любители кошек во всем мире знают эту их привычку – ронять предметы на пол и пристально наблюдать за их падением. Это может показаться просто еще одной маленькой причудой, но, как пишет Мерилин Кригер, CCBC, бихевиорист животных в своем материале на сайте PetMD, кошки не делают что-то просто так. У них всегда есть логические причины для поведения, в том числе и для опрокидывания вещей.

1. Это инстинкт

Как хищники, кошки запрограммированы на то, чтобы их привлекали вещи, которые проносятся мимо их поля зрения. Это инстинктивно: быстро движущиеся объекты — это потенциальные объекты для преследования, поимки и еды. Простое действие — толкание или отбивание предметов со стоек и столов — играет на этом инстинкте.

2. Вы подкрепили это поведение

Никто не любит, когда их кошка, наприме, опрокидывает стакан с водой на пол. Но хозяева домашних животных могут неосознанно подкреплять это поведение, разговаривая с кошкой или поднимая ее на руки, когда она начинает сталкивать предмет со стола. Кошки быстро учатся; им не нужно много времени, чтобы понять, что когда они начинают подталкивать стакан ближе к краю стола, их любимые люди реагируют и уделяют им внимание.

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3. Вашей кошке скучно

Кошки, у которых мало стимулов в их окружении, могут найти способы развлечь себя. А когда они остаются одни на несколько часов, им нечего делать и не с кем общаться, ваши безделушки оказываются на полу.

Как отучить кошку ронять вещи

1. Организуйте свое пространство

Вместо того чтобы класть хрупкие предметы в места, которые притягательны для кошки, спрячьте их в шкафах, тумбочках и местах, до которых она не сможет дотянуться.

2. Разнообразьте ее пространство

Дайте кошке вещи, которые развлекут ее больше, чем сбрасывание вещей на пол. Всем кошкам нужны когтеточки и много игрушек, с которыми играть веселее, чем с вещами на вашем столе.

3. Следите за своей реакцией

Не подкрепляйте ее поведение вниманием, когда она смахивает ваши вещи со стола. Вместо этого, прежде чем она запрыгнет на стол или стойку, заранее перенаправьте ее внимание игрушкой или едой – по сути держите ее занятой, чтобы она не чувствовала необходимости действовать.

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