Люди часто замечают, что поведение наших котов меняется, когда в доме появляется кто-то новенький, кому уделяется больше внимания.

Иногда становится интересно — ревнуют ли нас коты, о чем иногда говорит их поведение, когда в доме появляется или другое животное, или маленький ребенок, пишет Daily Paws. Как рассказал изданию консультант по поведению животных из Behavior Vets of NYC Мэри Моллой, пушистики замечают, что не получают то, чего хотят.

"Эксперты считают ревность сложной эмоцией, как эмпатия и горе. Люди могут до такой степени зацикливаться на ревности, что это становится навязчивой идеей, а кошки живут настоящим моментом", - отметила она.

Из-за этого, по словам эксперта, люди "немного очеловечивают" кошек, считая, что наши домашние любимцы ревнуют, когда на самом деле они просто хотят получить что-то.

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При этом, некоторые исследования показывают, что многие животные, особенно наши домашние питомцы, способны испытывать эмпатию и горе. Поэтому можно предположить, что природа человеческой ревности не совсем полностью чужда кошкам.

"Если они замечают, что вы уделяете больше внимания другому животному и даете ему угощения, или держите на коленях малыша, который странно пахнет, в их голове появляется мысль: "Я хочу то, что есть у них!", — говорит Моллой.

В материале говорится, что кошки не умеют обижаться или злиться, но они проявляют недовольство другими способами. По словам Моллой, домашние животные могут попытаться запугать новых любимчиков. Они также могут демонстрировать своё раздражение, кусая вас или начать мяукать чаще, чем обычно, как в момент раздражения, так и на протяжении всего дня и ночи. Со временем тревожность и стресс домашнего кота могут усиливаться и это приведет к дополнительным негативным последствия — к метке территории, сне в лотке и в дракам за еду.

Что касается детей, как говорится в сообщении, наши пушистые друзья могут быть озадачены из-за новых странных запахов, необычных звуков и движений. Нужно не забывать соблюдать режим в кормлении питомца и в играх с ним. И со временем ваш кот начнет чувствовать себя более комфортно.

Другие удивительные факты о животных

Напомним, ранее УНИАН сообщал, почему собаки наклоняют голову в бок. Своей мыслью поделился эксперт, заявив, что у этого движения есть несколько функций и причин. Основная из них — помощь со зрением.

Кроме того, эксперт назвала несколько способов, что нужно делать, чтобы коты перестали гадить на участке. Одним из основных и самых простых решений является хороший полив земли, так как пушистики не любят мокрую почву.

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