Есть четыре возможные причины, по которым ваша собака может наклонять голову.

Когда собаки наклоняют голову – возможно это самая милая поза, которую они способны принять. Но действительно ли дело в том, что они хотят быть очаровательными? Или это потому, что их висячие уши заглушают наши голоса, и им приходится двигать головой, чтобы нас услышать? Эксперт Хейли Бергеланд рассказала DailyPaws, что, как и любое поведение, наклон головы на самом деле имеет множество функций и может происходить по разным причинам в разных контекстах.

1. Локализация звука

Слух у собак, как правило, более чувствителен, чем у нас, особенно когда речь идет о слухе на более высоких частотах. Уши собак также могут двигаться, чтобы эффективнее направлять звук, а форма уха может даже помогать улавливать и усиливать звуки. Однако у пород собак с длинными ушами и у собак с большой шерстью ушной канал может стать немного загороженным для звуков. Поэтому собака будет двигать головой (и, следовательно, ушами) вперед и назад, чтобы помочь направить звук и лучше определить его источник.

2. Помощь со зрением

У собак в целом отличное зрение, но их острота зрения, или способность видеть вещи с ясностью, не так сильна, как у людей, особенно когда они смотрят на вещи, находящиеся далеко или очень близко. Фактически, их глубинное восприятие лучше всего, когда они смотрят на вещи прямо перед собой, на уровне глаз, и они гораздо лучше замечают движущиеся, чем неподвижные вещи. Наклон головы может фактически помочь собаке увидеть вас, в зависимости от того, где вы стоите относительно ее морды.

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3. Положительное подкрепление

Если ваша собака наклоняет голову, когда вы говорите слово "вкусняшка", после чего вы угощаете ее любимым лакомством, она, скорее всего, снова наклонит голову, когда в следующий раз произнесете слово "вкусняшка". Это положительное подкрепление в действии. Также, если вы издаете другие звуки, которые ваша собака ассоциирует со счастьем, привязанностью или вниманием, эти ласковые звуки также могут подкреплять реакцию наклона головы.

4. Медицинская проблема

В большинстве случаев, когда ваша собака наклоняет голову, это не повод для беспокойства. Однако, если ваша собака делает это постоянно или более энергично, чем когда-либо, вам, вероятно, следует обратиться к ветеринару. Также следует обратить внимание: если она делает это вместе с другими видами поведения, такими как скуление, лай, чесание головы, трение головой о предметы или прижимание ее к твердой поверхности. Такие заболевания, как ушные инфекции или аллергии, неврологические расстройства, кожные заболевания или проблемы со слухом, могут заставить собаку трясти или наклонять голову больше обычного. Кроме того, паразитарные инфекции, такие как клещи или блохи, могут вызвать у вашей собаки чувство беспокойства или зуда, что приведет к увеличению движений головы и странному поведению.

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