На пути к разводу: три типа токсичных 'друзей', которые разрушают ваш брак

Эксперт объяснил, что иногда качество дружбы важнее количества людей в вашем окружении, которые называют себя друзьями.

На первый взгляд кажется, что иметь много друзей - всегда хорошо. Однако в браке или серьезных отношениях важно не количество друзей, а их влияние на ваши отношения. Установление здоровых границ в дружбе является ключевым для сохранения гармонии в паре.

Скотт Хальцман, доктор медицинских наук, почетный член Американской психиатрической ассоциации в своей статье для YourTango назвал три типа друзей, которых стоит избегать, если хотите сохранить брак.

1. "Друг", который игнорирует вашего партнера

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Замечали ли вы, что кто-то из ваших друзей избегает упоминаний о вашей второй половинке, меняет тему разговора, когда вы говорите о партнёре, или просто не интересуется его жизнью?

Если человек сознательно игнорирует существование вашего партнёра, это может быть сигналом, что он хочет больше вашего внимания или даже стремится занять место в ваших отношениях. Такое поведение токсично для брака, ведь оно подрывает уважение к вашим отношениям.

2. "Друг", который делает неуместные комментарии или шутки

Иногда дружеские разговоры могут включать легкие комплименты или флирт, и это может даже немного поднять настроение. Но если "друг" постоянно переходит черту: делает намеки, комментирует вашу привлекательность или позволяет себе двусмысленные шутки, это повод задуматься над его настоящими намерениями.

Согласно исследованию 2023 года, люди, которые умеют устанавливать чёткие границы в отношениях, реже страдают от эмоционального выгорания. Если вы замечаете, что подобное поведение друга нарушает ваши границы, важно открыто об этом сказать и защитить свои отношения.

3. "Друг", который не уважает ваши границы

Есть друзья, которые слишком демонстрируют свою нежность: любят обнимать, прикасаться, а иногда даже позволяют себе физическую близость, которая выглядит неуместной. Хотя физический контакт в здоровой форме может помогать уменьшить стресс, его чрезмерность может создавать напряжение в отношениях с вашим партнёром.

Если друг нарушает ваши физические или эмоциональные границы, не бойтесь напомнить ему о границах. Хороший друг всегда будет уважать вашу связь с партнёром и не будет мешать гармонии в вашем браке.

Как избегать токсичных "друзей"

Преданные отношения требуют здорового подхода к выбору окружения. Если кто-то из друзей не понимает, как сохранять границы, не бойтесь дистанцироваться. Наполняйте свою жизнь людьми, которые ценят ваш союз и поддерживают его, а не разрушают.

Как говорил древнегреческий философ Еврипид: "О человеке можно судить по обществу, с которым он ведет". Выбирайте качество дружбы, а не количество.

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