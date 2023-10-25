Любой, кто состоял в длительном браке или партнерстве, может сказать, что иногда все идет очень гладко, а в других случаях может возникнуть ощущение, что ничего не работает.
Психологи скажут, что это совершенно нормально. Отношения - это динамический процесс, поэтому как бы нам ни хотелось сдержать первоначальную любовь, реальность брака не в этом, пишет Forbes. Единственная предсказуемость в браке - это перемены, которые неизбежно испытают оба партнера с течением времени.
Ученые в области взаимоотношений разработали различные методы, чтобы оценить текущее состояние брака или долгосрочных отношений. Один из таких тестов, называемый "Шкала удовлетворенности браком", приведен ниже. Подумайте, насколько вы согласны/не согласны с каждым утверждением, чтобы оценить собственые отношения.
- Мы с партнером хорошо понимаем друг друга.
- Я доволен личностными качествами и привычками моего партнера.
- Я доволен тем, как мы справляемся с ролевыми обязанностями в нашем браке.
- Мой партнер понимает и сочувствует каждому моему настроению.
- Я рада нашему общению и чувствую, что партнер меня понимает.
- Наши отношения успешны.
- Меня радует то, как мы принимаем решения и разрешаем конфликты.
- Я доволен нашим финансовым положением и тем, как мы принимаем финансовые решения.
- Мои потребности удовлетворяются в моих отношениях.
- Я доволен тем, как мы организуем досуг и время, которое проводим вместе.
- Мне нравится то, как мы выражаем привязанность и ведем сексуальные отношения.
- Я удовлетворен тем, как каждый из нас справляется со своими родительскими обязанностями.
- Я ни разу не пожалел о своих отношениях с партнером, даже на мгновение.
- Я доволен нашими отношениями с родителями, родственниками мужа и друзьями.
- Мне нравится то, как каждый из нас исповедует свои религиозные убеждения и ценности.
Хотя результаты таких тестов могут дать представление о состоянии ваших отношений в настоящий момент, важно помнить, что партнерство находится в постоянном развитии. И хотя для разных пар это означает разные вещи, исследователи выявили общую последовательность эволюции брака. Вот как это выглядит для многих пар.
6 стадий развития брака
Любовные отношения - это начальный этап, на котором каждый партнер находит радость в удовлетворении потребностей другого.
Медовый месяц закончился. На этом этапе динамика меняется, поскольку один партнер не оправдывает ожиданий другого, что приводит к разочарованию и боли. Любовь и забота больше не являются безусловными.
Сведение счетов. Разочарование и негодование перерастают в гнев, что приводит к борьбе за власть, сопровождающейся частыми ответными мерами.
Держится. Супруги отвлекают внимание на другие аспекты жизни, а не на решение существующих конфликтов. Хотя удовлетворенность отношениями снижается, существует положительная связь, поскольку пара сотрудничает в совместных интересах.
Делать свое дело. Супруги признают тщетность ожидания того, что другой удовлетворит их потребности. Осознание этого приводит к большей независимости и уверенности в себе, поскольку люди ищут удовлетворения в одиночку.
Взросление. Завершающий этап характеризуется принятием действительности со смещением акцента на настоящее. Люди на этом этапе развивают уверенность в своих силах и осознают необходимость сохранения отдельной эмоциональной идентичности для зрелых отношений.
Специалисты подчеркнули, что нет гарантии, что каждая пара пройдет каждый из этапов. И даже нет гарантии, что именно в такой поочередности. Но при этом они отметили, что самый важный вывод, который можно сделать - это то, что все браки и долгосрочные партнерства имеют потенциал для улучшения.
Как сохранить брак
Ученые Мэрилендского университета провели исследование и выяснили, что дружба с другими счастливыми семейными парами помогает сохранить собственный брак. Близкое общение между людьми с общими интересами и похожим образом жизни способствует лучшему пониманию друг друга и устанавливает в паре еще более тесную связь. При этом исследователи не советуют обсуждать с посторонними такие темы, как секс и деньги.