Специалисты предупредили, что брак постоянно развивается, и то как вы его оцениваете сегодня, через год может уже измениться.

Любой, кто состоял в длительном браке или партнерстве, может сказать, что иногда все идет очень гладко, а в других случаях может возникнуть ощущение, что ничего не работает.

Психологи скажут, что это совершенно нормально. Отношения - это динамический процесс, поэтому как бы нам ни хотелось сдержать первоначальную любовь, реальность брака не в этом, пишет Forbes. Единственная предсказуемость в браке - это перемены, которые неизбежно испытают оба партнера с течением времени.

Ученые в области взаимоотношений разработали различные методы, чтобы оценить текущее состояние брака или долгосрочных отношений. Один из таких тестов, называемый "Шкала удовлетворенности браком", приведен ниже. Подумайте, насколько вы согласны/не согласны с каждым утверждением, чтобы оценить собственые отношения.

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Мы с партнером хорошо понимаем друг друга.

Я доволен личностными качествами и привычками моего партнера.

Я доволен тем, как мы справляемся с ролевыми обязанностями в нашем браке.

Мой партнер понимает и сочувствует каждому моему настроению.

Я рада нашему общению и чувствую, что партнер меня понимает.

Наши отношения успешны.

Меня радует то, как мы принимаем решения и разрешаем конфликты.

Я доволен нашим финансовым положением и тем, как мы принимаем финансовые решения.

Мои потребности удовлетворяются в моих отношениях.

Я доволен тем, как мы организуем досуг и время, которое проводим вместе.

Мне нравится то, как мы выражаем привязанность и ведем сексуальные отношения.

Я удовлетворен тем, как каждый из нас справляется со своими родительскими обязанностями.

Я ни разу не пожалел о своих отношениях с партнером, даже на мгновение.

Я доволен нашими отношениями с родителями, родственниками мужа и друзьями.

Мне нравится то, как каждый из нас исповедует свои религиозные убеждения и ценности.

Хотя результаты таких тестов могут дать представление о состоянии ваших отношений в настоящий момент, важно помнить, что партнерство находится в постоянном развитии. И хотя для разных пар это означает разные вещи, исследователи выявили общую последовательность эволюции брака. Вот как это выглядит для многих пар.

6 стадий развития брака

Любовные отношения - это начальный этап, на котором каждый партнер находит радость в удовлетворении потребностей другого.

Медовый месяц закончился. На этом этапе динамика меняется, поскольку один партнер не оправдывает ожиданий другого, что приводит к разочарованию и боли. Любовь и забота больше не являются безусловными.

Сведение счетов. Разочарование и негодование перерастают в гнев, что приводит к борьбе за власть, сопровождающейся частыми ответными мерами.

Держится. Супруги отвлекают внимание на другие аспекты жизни, а не на решение существующих конфликтов. Хотя удовлетворенность отношениями снижается, существует положительная связь, поскольку пара сотрудничает в совместных интересах.

Делать свое дело. Супруги признают тщетность ожидания того, что другой удовлетворит их потребности. Осознание этого приводит к большей независимости и уверенности в себе, поскольку люди ищут удовлетворения в одиночку.

Взросление. Завершающий этап характеризуется принятием действительности со смещением акцента на настоящее. Люди на этом этапе развивают уверенность в своих силах и осознают необходимость сохранения отдельной эмоциональной идентичности для зрелых отношений.

Специалисты подчеркнули, что нет гарантии, что каждая пара пройдет каждый из этапов. И даже нет гарантии, что именно в такой поочередности. Но при этом они отметили, что самый важный вывод, который можно сделать - это то, что все браки и долгосрочные партнерства имеют потенциал для улучшения.

Как сохранить брак

Ученые Мэрилендского университета провели исследование и выяснили, что дружба с другими счастливыми семейными парами помогает сохранить собственный брак. Близкое общение между людьми с общими интересами и похожим образом жизни способствует лучшему пониманию друг друга и устанавливает в паре еще более тесную связь. При этом исследователи не советуют обсуждать с посторонними такие темы, как секс и деньги.

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