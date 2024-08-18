Совместные путешествия могут быстро стать скорее стрессовыми, чем увлекательными.

Лето близится к завершению, впрочем, путешествия в разгаре, а с ними - межличностные конфликты из-за самых глупых и раздражающих вещей. Как не превратить путешествие с партнёром в ад, а наоборот - сделать его незабываемым - Newsweek пообщался по этому поводу с психотерапевтом Николь Осекедой, основательницей и владелицей Lincoln Park Therapy Group.

По её словам, следуя этим шагам, вы сможете поддерживать здоровые и коммуникативные отношения во время летних путешествий со своим партнёром.

Обсудите предпочтения и стили путешествий

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Путь к спокойному отдыху начинается задолго до вашего вылета. Открытое общение во время планирования поездки создает важный прецедент для самого отпуска.

"Обсудите и четко определите ожидания на этапе планирования. Определите конкретные обязанности, такие как приобретение билетов, бронирование и создание маршрута", - советует эксперт.

Однако, кроме логистики, необходимо обсудить стиль путешествий. Вы любите двигаться быстро или медленно? Для вас важнее копнуть глубже и увидеть меньше, или пойти мелко и увидеть больше? Вам комфортно заканчивать дни уставшими? Как распаковать вещи в гостиничном номере? Вот некоторые из вопросов, которые, по ее словам, стоит обсудить на раннем этапе.

"Решите, стоит ли бронировать места заранее, или действовать спонтанно, составлять подробный маршрут или плыть по течению, а также потребность проводить время в одиночестве или проводить все время вместе", - говорит Осекеда.

Давайте себе перерывы

Несмотря на выполнение подготовительной работы, напряжение все еще может расти во время поездки. Эксперт рекомендует регулярные перерывы в периоды, когда ситуация немного обостряется.

"Обсудите, как решать ситуации, когда одному партнеру нужен перерыв, а другой хочет продолжить. Регулярно общайтесь друг с другом, чтобы убедиться, что оба партнера имеют возможность отдохнуть и развлечься лично", - рекомендует специалист.

Открытая коммуникация, как это было на этапе планирования, также применяется. Важно продолжать делиться мыслями во время отпуска, даже если хочется отключиться от эмоционального или логического общения.

"Поделитесь своими чувствами, потребностями и ожиданиями, особенно во время задержек или разочарований. Быстро решайте любые проблемы, чтобы обеспечить более комфортное путешествие", - говорит психотерапевт.

На случай конфликта она рекомендует подготовить "чрезвычайную аптечку".

"Этот набор может включать такие предметы, как список успокаивающих мероприятий, веселая карточная игра, дневник для выражения разочарований, загруженные фильмы или шоу, которые могут дать вам немного места, даже если вы находитесь в одной комнате. Или заранее спланированный интересный способ признать любые разочарования, восстановить связь и сбросить настройки", резюмирует Осекеда.

Летние отпуска - последние новости

Недавно туристы назвали главные составляющие идеального отпуска. Так, идеальный отпуск включает в себя четырехчасовой перелет на самолете и длится 11 дней.

При этом самыми желанными направлениями опрошенные назвали Италию, Грецию и Испанию.

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