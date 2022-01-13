Животное сбежало во время перевозки прямо из движущегося автоприцепа.

Случайные свидетели сняли, как в Мукачево свинья сбежала из автоприцепа. Животное горячо поддерживали другие водители.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

Свиней перевозили в автоприцепе. На опубликованном ролике видно, как одно животное решилось на побег. Свинья со всех сил пыталась протиснуться в зазор между бортом прицепа и дополнительным ограждением.

"Давай, выскакивай, давай! Вот это разбыканчик!" - подбадривал животное очевидец.

Читайте такжеВ Индии братья устроили роскошную вечеринку для собаки и оказались за решеткойВ итоге животное все же выскочило из автоприцепа, чему свидетели очень обрадовались. Правда, неизвестно, что было с животным после отчаянного побега.

Как ранее сообщал УНИАН, в китайском городе Чунцзо более 80 страусов сбежали из вольера на местной ферме и устроили забег по улицам. Им удалось покинуть вольер из-за незакрытых ворот.

Владельцу фермы при помощи полиции большую часть этих птиц удалось поймать и вернуть обратно. Пострадавших в результате происшествия нет ни среди людей, ни среди страусов.

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