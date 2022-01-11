Страус может развивать скорость в 70 км/ч.

В китайском городе Чунцзо более 80 страусов сбежали из вольера на местной ферме и устроили забег по улицам.

Им удалось покинуть вольер из-за незакрытых ворот, пишет CGTN.

Владельцу фермы при помощи полиции большую часть этих птиц удалось поймать и вернуть обратно. Пострадавших в результате происшествия нет ни среди людей, ни среди страусов.

Отмечается, что всего на этой страусиной ферме выращивается около 300 страусов.

Обычно эти птицы питаются овощами, а вес одной особи превышает 100 килограммов. Страус может развивать скорость в 70 км/ч.

Напомним, это не первый случай, когда страусы сбегают от хозяев в Китае.

Так, в 2017 году пять сбежавших с фермы страусов стали причиной серьезных проблем с движением после того, как решили пробежаться по оживленной автостраде. Птицам удалось пробежать около 50 километров до того момента, как их наконец поймали. Но в итоге выжили не все из них.

Читайте такжеВ Боливии 17 коров выпали во время транспортировки и атаковали горожан (видео)

Уже в 2019 году в Китае страус сбежал со двора хозяина, испугавшись гостей. Птица чуть не сбила пешеходов, не раз выбегала на дорогу, тем самым создавая аварийные ситуации. Через полчаса страус вернулся к своему владельцу.

В том же году в китайской провинции Юньнань полиция задержала страуса, который бегал по дороге и мешал автомобильному движению. Его вернули владельцу.

Страусы любят убегать не только в Китае, но и в Украине. Так, в Кривом Роге страус несколько часов бродил по улицам города. Время от времени страус выбегал на проезжую часть и нервировал водителей. Его вернули владельцу.

Еще одного бегающего по дороге страуса видели в Хмельницкой области. Он мешал водителям на дороге, а вдобавок ко всему на улице шел снег.

А в Житомирской области сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом.

Вас также могут заинтересовать новости: