Хрюшек заметили пасущимися рядом с бродячим псом.

На улице Мелитополя Запорожской области заметили свиней.

Об этом рассказало РИА "Мелитополь".

Курьезную картину наблюдали в районе улицы Павла Ловецкого, 140, возле магазина "Погребок".

"Здесь на обочине проезжей части рядом с бездомным псом мирно паслись два поросенка: черный и белый. Причем пес с недоумением рассматривал непрошенных гостей", - написало агентство.

Вероятнее всего, поросята сбежали из одного из домов по соседству.

Читайте такжеВ Италии пойманная акула "с мордой свиньи" шокировала очевидцев (фото)"Так что есть возможность их опознать и вернуть. Ведь заметил ли хозяин беглецов пропажу - неизвестно. Поймать хрюшек точно будет непросто", - отмечается в новости.

Ранее УНИАН писал, как в Энергодаре дикие поросята атаковали стратегическое предприятие. Звери тыкались в стекло пятачками и били копытцами.

А в США спасатели взяли на службу хрюкающую сотрудницу - "свинью-пожарника".

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