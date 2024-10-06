Охота за ярким пятнышком может быть даже полезной, но при условии определенных правил безопасности.

Игривый нрав - одна из тех черт, за которые мы любим котов. Например, пушистики любят гоняться за пятнышками света от лазерной указки. Практикующий врач-ветеринар Тиффани Пол в статье для PetMD рассказала, насколько безопасен такой вид игры.

Коты являются прирожденными хищниками и, несмотря на тысячелетия сосуществования с людьми, до сих пор сохраняют сильную тягу к охоте на добычу. Единственная проблема в том, что в обычной квартире мышей и птиц много не поймаешь. Вот поэтому коты и любят игры, которые хоть немного похожи на охоту - например, ловить красную или зеленую точку лазерного луча.

По словам доктора Тиффани Пол, безопасность игр с лазерной указкой зависит от того, правильно ли вы ею пользуетесь. В частности, нельзя направлять лазерный луч прямо в глаза вашего кота. Также не стоит направлять его высоко на стену, ведь кот может травмироваться, пытаясь прыгнуть слишком высоко.

Видео дня

Ветеринар советует позволять коту время от времени успешно "ловить" пятно от луча. Это важно для укрепления доверия между вами. Кроме того, коту, как и любому человеку, не понравится игра, в которой невозможно выиграть.

В целом же игры с лазерной указкой могут быть полезными для кота, говорит госпожа Пол. Физическая и умственная активность, которых требует эта игра, является хорошим стимулом для кошачьего здоровья.

"Домашние кошки часто могут вести малоподвижный образ жизни, что может привести к скуке, ожирению и агрессии по отношению к сожителям-[животным] и людям. Как и люди, домашние животные нуждаются в правильной диете и регулярных физических упражнениях для поддержания нормального веса", - пишет ветеринар.

Лазерные указки также могут быть полезными для того, чтобы сблизить двух пушистиков друг с другом. Например, когда вы пытаетесь познакомить двух котов, лазерные указки могут эффективно отвлекать внимание, когда коты находятся в одной комнате.

Другие интересные материалы о котиках

Как писал УНИАН, есть несколько основных причин того, почему коты трутся головой и боками о края мебели в присутствии хозяина. В частности, это может быть приветствие и проявление привязанности, желание внимания, или снятие стресса.

Также мы рассказывали, почему некоторые коты так любят сбрасывать предметы на пол с высоты и пристально наблюдать за их падением.

Вас также могут заинтересовать новости: