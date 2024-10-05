Ваш питомец порой может вести себя странно, но всему есть объяснение.

Кошка - это и ваш компаньон, и ваш источник радости в любой день. Иногда эти пушистые "терапевты" проявляют свою странную сущность, что может выражаться внезапным укусом.

Издание cattitude daily выяснило у опытного исследователя кошачьих и писателя из штата Колорадо Моди Рамоса, почему кот кусает без причины.

По его словам, укус кошки - это ее способ сказать: "Обрати на меня внимание!" Если ваша кошка не получает то, что хочет, именно тогда, когда хочет, она не постесняется сообщить о своих желаниях.

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Кошка может укусить, когда испытывает нужду в ласке и внимании. Это случается со многими владельцами кошек, когда они работают дома за компьютером. Кстати, это одна из причин, почему кошки любят лежать клавиатуре. Кроме того, этот маленький комочек счастья своим укусом может сигнализировать о том, что пора наполнить миску кормом.

Частые укусы говорят о том, что пушистый друг не научился манерам. Кошки, как дикие, так и домашние, учатся хорошим манерам у своих сородичей. Если котенок слишком сильно укусит своего брата или сестру, тот даст ему об этом знать. Кошка может не осознавать своей силы, и, хотя она не всегда стремиться причинить вред, но может это сделать, потому что ее никогда не учили правильно играть без зубов и когтей.

Ранее УНИАН писал, почему кошки трутся об углы.

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