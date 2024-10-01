Благодаря трению об предметы коты могут пытаться избавиться от стресса, отметила эксперт.

Есть разные породы кошек, но всем им зачастую присуще одно поведение - они трутся щеками об углы и могут мордой тереться об лицо человека.

Составлен топ из 4 возможных причин такого поведения животных. На первом месте топа такая причина, как маркировка территории, пишет Catster, и эту информацию подтвердил ветеринар, доктор Чирл Бонк.

Возможно, коты трутся об углы, чтобы там оставить свой запах. По сведениям эксперта, эти животные используют запахи для общения, и вокруг щек у них есть пахучие железы.

Видео дня

Почему кошки трутся мордой - другие причины

Приветствие и проявление привязанности

Животные часто трутся мордами, когда здороваются. Благодаря такому поведению они обмениваются запахами и больше узнают друг о друге. Коты могут начать тереться щеками о человека - такое поведение можно считать проявлением любви и привязанности.

Желание внимания

Кошка может понять, что она получает внимание, и ее другие потребности удовлетворяются после того, как потрется об человека. Поэтому животное может начать так себя вести, чтобы избавиться от чувства одиночества или получить еду.

Снятие стресса

Котов может успокаивать и расслаблять трение мордой о что-то. Возможно, такое поведение помогает им избавиться от стресса.

Ранее эксперты назвали породы кошек, которые быстро привязываются и безгранично преданы владельцам. В частности, сильно привязаться к своим хозяевам могут британские короткошерстные и персидские коты.

Вас также могут заинтересовать новости: