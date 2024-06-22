Эти фрукты содержат до 100 каллорий на порцию, но при этом очень богаты витаминами и питательными веществами.

Если вы хотите полакомиться сладким, но при этом не превысить количество калорий, то низкокалорийные фрукты подойдут как нельзя лучше. Издание Prevention составило список из 10 фруктов, которые содержат до 100 калорий на порцию, но при этом, богаты витаминами и питательными веществами, которые могут принести пользу вашему здороввью.

1. Черника: 83 калории на чашку

Черника содержит большое количество антиоксидантов и пищевых волокон, которые могут снижать уровень холестерина и кровяное давление, делится Кэри Глассман, кандидат медицинских наук, основатель и президент компании Nutritious Life.

Эми Горин, дипломированный диетолог, особенно любит дикие сорта, отмечая, что в них в два раза больше полезных для здоровья антиоксидантов, чем в обычной чернике.

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2. Яблоки: 95 калорий для одного среднего яблока

Зеленые яблоки содержат большое количество антиоксидантов, которые могут помочь снизить риск хронических заболеваний, говорит Глассман. Кроме того, "в среднем яблоке содержится впечатляющие 4,4 грамма клетчатки, что позволяет дольше оставаться сытым, особенно если добавить к яблоку жир или белок, например арахисовое масло или йогурт", - делится врач-диетолог Кристин Бирм.

3. Виноград: 104 калории на одну чашку

Диетолог Алисса Смолен относит виноград к идеальным низкокалорийным летним закускам.

"В нем много воды, что очень полезно для летних месяцев, так как способствует гидратации", - говорит она. Виноград также богат питательными веществами лютеином и зеаксантином, которые помогают поддерживать здоровье глаз.

4. Канталупа: 54 калории на чашку

"Канталупа - отличный источник витамина С для поддержания иммунитета и калия, который при достаточном потреблении помогает поддерживать нормальный уровень кровяного давления", - делится диетолог Мариса Мур.

5. Киви: 44 калории в одной штуке

Киви имеют низкий гликемический индекс и связаны с улучшением сна и уменьшением запоров. Они также являются отличным источником витамина С и клетчатки, которые полезны для поддержания здоровой иммунной системы и здоровья кишечника, говорит магистр наук Дженнифер Хаус.

6. Медовая дыня: 61 калория на чашку

Дыня на 90% состоит из воды, что делает ее отличным источником гидратации. В дыне также много калия, который регулирует кровяное давление и обладает противовоспалительными свойствами, что помогает сохранить кожу здоровой, говорит Глассман.

7. Персики: 50 калорий для одного среднего персика

Кожура персиков богата каротиноидами - антиоксидантами, обладающими противораковыми свойствами. Они также содержат противовоспалительные антиоксиданты, которые могут помочь при сезонной аллергии, говорит Глассман.

Кроме того, в персиках содержится 2 грамма клетчатки, что делает их не только вкусными, но и сытными.

8. Ежевика: 62 калории на чашку

Ежевика содержит 8 граммов клетчатки на чашку. Кроме того, эти ягоды богаты антоцианами - антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. Они также являются хорошим источником витамина С.

9. Арбуз: 46 калорий на чашку

Арбуз обладает невероятной пользой для кожи.

"Исследование показало, что богатые каротиноидами фрукты и овощи, такие как арбуз, помогают защитить кожу от старения под воздействием солнца, - говорит Горин.

Он также на 92% состоит из воды и является надежным источником ликопина - антиоксиданта, который может снизить риск сердечных заболеваний.

10. Клубника: 54 калории на чашку

Клубника - хороший источник магния и витамина С. Кроме того, исследование показало, что у людей, регулярно употребляющих такие ягоды, как клубника, уровень плохого холестерина LDL был ниже, чем у тех, кто не употреблял ягоды регулярно.

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