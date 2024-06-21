Груши особенно полезны для здоровья кишечника и сердца.

Независимо от формы, сорта и цвета все груши богаты питательными веществами. Это замечательный фрукт, который помогает бороться с различными болезнями и полезен для вашего пищеварения и здоровья кишечника, сообщает портал Real Simple.

"Груши являются отличным источником пищевых волокон, антиоксидантов, минералов и полезных растительных соединений. Эти питательные вещества груши способствуют пользе для здоровья, например снижению риска определенных заболеваний. Груши особенно полезны для здоровья кишечника и сердца", - рассказала диетолог и владелец Core Nutrition Health Джули Пейс.

Вот семь "плюсов", которые вы получите от употребления груш.

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Питательный источник витаминов и минералов

В одной средней груше содержится примерно:

112 калорий,

0,2 г жира,

0,6 г белка,

27 г углеводов;

5,5 г клетчатки,

17,2 г сахара.

1 мг натрия;

7,8 мг витаминов,

179 мг калия.

Содержит много клетчатки

Хоть груша и не очень популярный фрукт, но она содержит много клетчатки. Диетологи утверждают, что получение большого количества пищевых волокон имеет важное значение для здорового пищеварения. Согласно данным Американского общества питания, менее 10% взрослых ежедневно употребляют рекомендуемое количество клетчатки. Если вы тоже относитесь к этой группе, груши могут вам помочь.

"Груши содержат оба вида клетчатки - растворимую и нерастворимую. Они могут помочь укрепить здоровье кишечника", - отметила диетолог Ханна Джонс.

Поддерживает здоровье сердца

Вышеупомянутая клетчатка в грушах не только способствует работе кишечника, но и не менее полезна для сердца. Согласно одному исследованию National Library of Medicine 2022 года, чем больше клетчатки вы едите, тем ниже может быть риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Кроме клетчатки, груши содержат много антиоксидантов, которые тоже имеют значительную пользу для сердца. Джули Пейс рассказала, что они могут улучшить маркеры крови, связанные со здоровьем сердца.

"Если мы ближе посмотрим на кверцетин, флавоноид, который содержится в кожуре груши, то он значительно снижает общий холестерин. Когда снижается уровень плохого холестерина, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний", - добавила она.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Специалисты рассказывают, что груша имеет низкий гликемический индекс и высокое содержание антиоксиданта антоциана, что может предотвратить скачки уровня сахара в крови и снизить риск заболеть сахарным диабетом 2 типа.

"Как это работает? Пищевые волокна помогают регулировать уровень сахара в крови, замедляя скорость усвоения организмом углеводов и сахара", - объясняет Джонс.

Содержит кладезь антиоксидантов

Диетологи подчеркивают, что груши содержат такие антиоксиданты, как витамин С, витамин К, кверцетин, антоциан и другие. Кроме того, клетчатка в грушах функционирует как антиоксидант, говорит Джонс. Вместе большое количество антиоксидантов в грушах, и в остальном вашем рационе, может помочь снизить риск многих заболеваний, добавляет она. Так, еще одно исследование National Library of Medicine доказывает, что диета с высоким содержанием богатых антиоксидантами растительных продуктов, включая груши, может снизить риск хронических заболеваний и смертности от всех причин.

Обладает противовоспалительными свойствами

Воспаление является естественной реакцией организма на то, что он считает угрозой, но когда активной угрозы нет, оно может накапливаться и приводить к хроническому воспалению, что не является замечательным, объясняют специалисты.

По данным Cleveland Clinic, противовоспалительные свойства груш в основном сводятся к их высокому содержанию антиоксидантов. В частности, противовоспалительным свойствам способствует флавоноид в грушах, которые успокаивают воспаление и снижает уровень воспалительных заболеваний.

Улучшает пищеварение и работу кишечника

Джули Пейс обратила внимание, что в грушах есть немалое количество пребиотиков, которые способствуют здоровому микробиому кишечника. По ее словам, это жизненно важно для пищеварения и общего здоровья. Также одно из исследований показало, что пребиотические волокна в грушах стимулируют эти "хорошие" бактерии, способствуя здоровой микробиоте кишечника.

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